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Российские военные подразделения группировки войск « Юг» освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Ранее сообщалось, что ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье.
До этого Украинский военный в Судже пытался расстрелять мужчину с пятью детьми при эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье.
До этого Украинский военный в Судже пытался расстрелять мужчину с пятью детьми при эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова