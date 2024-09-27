Депутат Белик оценил корейский сценарий завершения конфликта на Украине

Фото: iStock/Oleg Elkov
Завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию станет стратегической ошибкой для России. Так считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что украинский конфликт завершится через десяток лет по корейскому сценарию — на сегодняшней линии фронта.
По его словам, подобное развитие событий выгодно Западу, который хочет сохранения напряженности на границе России и Украины. Это станет передышкой в конфликте для того, чтобы Киев смог укрепить свою боеспособность, чтобы с новыми силами вернуться к боевым действиям.
Таким образом, депутат уверен, что СВО должна закончиться выполнением ВС РФ всех поставленных задач.
Читайте также:
Вучич: слова Путина о ядерной доктрине вызвали значительный интерес в мире
Politico: «План победы» Зеленского вызвал сомнения у Байдена и его советников
«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ
«Считаю, что корейский сценарий неприменим для нас как вариант завершения украинского конфликта. Такой вариант может стать стратегической ошибкой для России. Дело в том, что корейский сценарий предполагает разделение территорий по неопределенному контуру и приостановку боевых действий», — пояснил Белик в беседе «Газетой.Ru».
По его словам, подобное развитие событий выгодно Западу, который хочет сохранения напряженности на границе России и Украины. Это станет передышкой в конфликте для того, чтобы Киев смог укрепить свою боеспособность, чтобы с новыми силами вернуться к боевым действиям.
Таким образом, депутат уверен, что СВО должна закончиться выполнением ВС РФ всех поставленных задач.
Читайте также:
Вучич: слова Путина о ядерной доктрине вызвали значительный интерес в мире
Politico: «План победы» Зеленского вызвал сомнения у Байдена и его советников
«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ
Элина Позднякова