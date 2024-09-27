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Президент США Джозеф Байден с некоторым сомнением воспринял «план победы» своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Не вызвал этот план большого воодушевления и у советников американского лидера.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что президент и его помощники сомневаются в реальности реализации «плана победы» Зеленского. Также, по словам двух людей, знакомых с внутренними разговорами, в частном порядке выражается сомнение в целесообразности нападения на Курскую область, которое только отвлекло войска от линии фронта на Донбассе. К тому же американскую верхушку беспокоит долгосрочная траектория конфликта.
Администрация Белого дома до сих пор не уверена, стоит ли разрешать Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России. «План победы» лидера киевского режима не развеял эти сомнения, а только усугубил их.
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Александр Бойцов