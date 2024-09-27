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Politico: «План победы» Зеленского вызвал сомнения у Байдена и его советников

27 сентября 2024, 17:05
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джозеф Байден с некоторым сомнением воспринял «план победы» своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Не вызвал этот план большого воодушевления и у советников американского лидера.


Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что президент и его помощники сомневаются в реальности реализации «плана победы» Зеленского. Также, по словам двух людей, знакомых с внутренними разговорами, в частном порядке выражается сомнение в целесообразности нападения на Курскую область, которое только отвлекло войска от линии фронта на Донбассе. К тому же американскую верхушку беспокоит долгосрочная траектория конфликта.

Администрация Белого дома до сих пор не уверена, стоит ли разрешать Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России. «План победы» лидера киевского режима не развеял эти сомнения, а только усугубил их.

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Медведев призвал успокоиться нервно отреагировавшие на слова Путина страны
27 сентября 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал успокоиться нервно отреагировавшие на слова президента России Владимира Путина о ядерной доктрине государства. Об этом пишет ТАСС.
«На самом деле я видел кое-что на эту тему. Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — прокомментировал Медведев.
Перед этим эстонский генерал Вахур Карус заявлял в беседе с журналистами о том, что Таллин готов к нанесению превентивного удара по РФ, а также о подготовке к конфликту с Россией Североатлантического альянса.

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Politico: «План победы» Зеленского вызвал сомнения у Байдена и его советников

Орбан назвал ошибкой слова своего советника о вторжении СССР в Венгрию

Кремль оценил слова Лукашенко о ядерном ударе России в случае агрессии против РБ
#россия
#эстония
#дмитрий медведев
#новости
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Орбан назвал ошибкой слова своего советника о вторжении СССР в Венгрию
27 сентября 2024, 16:21

Фото: сайт Кремля

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал ошибкой слова своего политического советника Балажа Орбана о том, что Венгрия не стала бы себя защищать в случае вторжения в страну извне.
Накануне советник и однофамилец Орбана высказал мнение, что власти Венгрии не позволили бы втянуть свою страну в войну, как это сделал Зеленский два с половиной года назад. Он также сослался на события 1956 года, когда советские войска подавили восстание в стране.

«Мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее», — возразил своему советнику премьер-министр Венгрии.

Он также подчеркнул, что Венгрия всегда будет защищать себя, как это предусмотрено её конституцией. Глава венгерского правительства также предостерёг от того, чтобы проводить параллели между событиями 1956 года и конфликтом на Украине.

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#зеленский
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#виктор орбан
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Кремль оценил слова Лукашенко о ядерном ударе России в случае агрессии против РБ
Песков: Путин однозначно сказал, что Россия защитит Беларусь при агрессии НАТО
27 сентября 2024, 16:06

Фото: istockphoto/yulenochekk

Россия защитит Белоруссию при необходимости. Об этом заявил журналистам SHOT представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь прокомментировал слова главы РБ Александра Лукашенко о возможном применении ядерных вооружений при натовской агрессии в отношении республики.
Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин в своем выступлении четко обозначил готовность защищать Белоруссию при необходимости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил НАТО ядерными вооружениями, если Североатлантический альянс решит совершить нападение на республику.

Белорусский лидер упомянул слова Путина об изменении ядерной доктрины государства.

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#белоруссия
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#дмитрий песков
#новости
#александр лукашенко
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Политолог пояснил решение Зеленского провести выборы президента на Украине
Политолог Коньков: Зеленский должен провести хоть имитацию выборов президента
27 сентября 2024, 15:22

Владимир Зеленский вынужден провести хотя бы имитацию выборов из-за давления Запада. Так считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
Напомним, накануне издание The Economist сообщило, что Зеленский собирается провести президентские выборы в стране в 2025 году.

«Сейчас идет гипотетический разговор на эту тему, потому что действительно уже становится совершенно неприлично. Всё-таки срок полномочий его истек, и никаких подвижек по поводу того, чтобы легитимизировать свое положение, нет. Все западные структуры наверняка не публично, но говорят, что нужно сначала легализовать свое положение, а потом уже продавать разного рода «победные планы», — пояснил Коньков в беседе с «Известиями».

По его словам, предположения о выборах могут быть связаны с визитом Зеленского в США, где он в очередной раз просил вооружение для ВСУ. Политолог предположил, что представители западных стран могли предложить украинскому лидеру провести голосование в стране, прежде чем Киев получит новую порцию оружия.

Однако Коньков считает, что Зеленский может лишь пообещать провести выборы президента на Украине, но в текущей ситуации говорить о возможных соперниках можно лишь условно.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая текущего года. Зеленский не стал проводить выборы президента на Украине из-за конфликта с Россией.

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#киев
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Назван корабль, который станет частью ТОФ в 2027 году
Моисеев: фрегат «Адмирал Исаков» станет частью ТОФ в 2027 году
27 сентября 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Фрегат «Адмирал Исаков» станет частью Тихоокеанского флота в 2027 году, заявил прессе главком ВМФ России Александр Моисеев.
«Планы определены текущими контрактами. Исходим из того, что «Адмирала Исакова» примем в 2027 году. Сейчас предстоит кораблю вся достройка, все виды испытаний, начиная от швартовых, заводских, затем государственных», — прокомментировал офицер.

Ранее Моисеев поучаствовал в спуске фрегата «Адмирал Исаков» проекта 22350 на воду. Фрегаты упомянутого проекта обладают современным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, судна планируется оснастить новейшим гиперзвуковым комплексом «Циркон».

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#россия
#вмф
#корабль
#новости
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Сенатор Климов напомнил о судьбе Украины после призыва к РФ «заниматься собой»
27 сентября 2024, 14:38

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова в адрес России «заниматься своими внутренними делами». По его мнению, разговор в такой тональности недопустим.
В беседе с изданием «Лента.ру» сенатор отметил, что то, что учительница применила насилие в отношении школьника в ответ на просьбу вести занятия по русскому языку на этом же языке, является как минимум правонарушением. Слова же вице-спикера узбекского парламента вызывают недоумение.

«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — напомнил Климов о судьбе Украины.

Сенатор подчеркнул, что есть огромное количество желающих перессорить с Россией все государства Центральной Азии. А инциденты подобного рода создают для этого питательную почву. Климов рассказал также, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен встретиться в Нью-Йорке со своим узбекским коллегой. Одной из тем переговоров будут как раз межнациональные отношения.

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#парламент
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«Россия за нас втягивается»: Лукашенко пригрозил НАТО ядерным оружием
Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении НАТО
27 сентября 2024, 13:43

Фото: Сайт Кремля

Президент РБ Александр Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в случае нападения НАТО на Белоруссию. Такое заявление глава республики сделал на встрече со студентами 27 сентября.
«Мы применим ядерное оружие. И России в том числе, поэтому она применит весь арсенал», — цитирует белорусского лидера БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что это приведет к мировой войне, к которой западные страны не готовы. Белорусский лидер заявил, что государственная граница — это красная линия, и ответ будет мгновенным если на нее наступить. Кроме этого Лукашенко указал на недавнее заявление президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине страны.

«НАТО есть НАТО, американцы и поляки, они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, — мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», — сказал Александр Лукашенко.
Слова Путина о ядерной доктрине вызвали серьезный интерес в мире, о чем высказались многие лидеры стран и мировых альянсов, включая ООН. Об этом в частности заявил сербский президент Александр Вучич. Он отметил, что заявление российского президента привлекло большое внимание.

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#ядерное оружие
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Румыния сообщила о поднятии своих истребителей якобы из-за БПЛА РФ
27 сентября 2024, 13:23

Фото: istockphoto/starpik

В Минобороны Румынии заявили о поднятии своих истребителей якобы из-за российского беспилотника. Об этом сказано на сайте румынского оборонного ведомства.
«Румыния подняла в воздух четыре истребителя F-16, чтобы контролировать атаку с воздуха», — сказано в сообщении.
Там пояснили, что военные сейчас ведут поиск потенциальных фрагментов. В начале текущего месяца румынская сторона заявляла о нарушении дроном воздушного пространства страны.

Накануне стало известно, что над Орловской областью сбили украинский беспилотник. Губернатор региона поблагодарил ВС РФ за круглосуточное сдерживание врага. Оперативные службы провели работу на месте происшествия.

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#дрон
#беспилотник
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«Мы не уйдём»: На фасаде посольства США в Москве появился новый логотип RT
27 сентября 2024, 11:51

Фото: iStock/Pavel Byrkin

26 сентября на фасаде посольства США в Москве появился яркий зелёный логотип RT «Мы не уйдём».
Так RT ответил на американские санкции.

Напомним, 13 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами заявил, что США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против телеканала RT.

Отмечается, что данная кампания нацелена на объединение партнёров со всего мира, чтобы дать совместный ответ «на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».

Политик добавил, что правительство каждого государства будет самостоятельно продумывать ответ на эту «угрозу». Однако Штаты призывают каждого своего союзника воспринимать деятельность RT как любую другую «разведывательную активность России в пределах своих границ».

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