Вучич: слова Путина о ядерной доктрине вызвали значительный интерес в мире

Фото: Сайт Кремля
Изменение ядерной доктрины России вызвало значительный интерес среди участников Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 26 сентября заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer.
Вучич отметил, что заявление российского президента Владимира Путина о пересмотре ядерной доктрины привлекло большое внимание, однако наибольший интерес вызвала тема искусственного интеллекта и гонка между США и Китаем.
В рамках 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Вучич провел несколько встреч с европейскими и мировыми политиками, а также представителями крупного бизнеса, участвуя в приёмах от имени различных государств и международных организаций.
Как сообщалось ранее, 25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в новой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, включая критическую угрозу суверенитету страны в условиях применения противником обычного оружия.
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В рамках 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Вучич провел несколько встреч с европейскими и мировыми политиками, а также представителями крупного бизнеса, участвуя в приёмах от имени различных государств и международных организаций.
Как сообщалось ранее, 25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в новой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, включая критическую угрозу суверенитету страны в условиях применения противником обычного оружия.
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Елена Перлова