«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ

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Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.
«Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — отметил Дуда в интервью, приведенном TVN24.Эти слова прозвучали на фоне предложения Путина обновить ядерную доктрину России, сделанного во время заседания Совета безопасности РФ 25 сентября. Путин многократно подчеркивал, что применение ядерного оружия возможно исключительно в целях защиты страны и что Россия будет защищать свое союзное государство — Белоруссию — в случае нападения на нее.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.
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Елена Перлова