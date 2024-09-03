Монголия объяснила свой отказ в аресте Путина по ордеру МУС

Фото: сайт Кремля
Монголия не стала арестовывать президента России Владимира Путина из-за своей политики нейтралитета и энергозависимости, пишут обозреватели издания Politico, ссылаясь на представителя монгольского правительства.
По его словам, страной импортируется 95% нефтепродуктов, а также больше 20% электричества из соседних государств.
Известно, что монгольская сторона признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера.
Путин посетил Монголию в минувший понедельник, 2 сентября. Его пригласили на торжественные мероприятия в рамках 85-летия победы сил СССР и Монголии над японцами на Халхин-Голе.
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«Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — сказал представитель.
Известно, что монгольская сторона признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера.
Путин посетил Монголию в минувший понедельник, 2 сентября. Его пригласили на торжественные мероприятия в рамках 85-летия победы сил СССР и Монголии над японцами на Халхин-Голе.
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Никита Кротов