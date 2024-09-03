Путин: Монголия — дружественная страна и союзник РФ на протяжении десятилетий

Фото: сайт Кремля
Монголия является для России союзником и дружественной страной на протяжении многих десятилетий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.
Напомним, 3 сентября Путин находится с официальным визитом в Монголии, где принимает участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских ВС над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Он добавил, что на сегодняшний день двусторонние отношения продолжают успешно развиваться.
Российский президент особо подчеркнул, что Монголия оказалась надежным союзником для СССР, России в противодействии нацизму и милитаризму. По словам Путина, Москва ценит отношения двух стран по линии парламентов.
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«Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие — наши общие победы на реке Халхин-Гол. На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения», — сказал Путин.
Он добавил, что на сегодняшний день двусторонние отношения продолжают успешно развиваться.
Российский президент особо подчеркнул, что Монголия оказалась надежным союзником для СССР, России в противодействии нацизму и милитаризму. По словам Путина, Москва ценит отношения двух стран по линии парламентов.
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Элина Позднякова