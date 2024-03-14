Депутат Белик заявил о новом уровне русофобии в Латвии

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что русофобия в Латвии достигла нового уровня, что проявляется в отношении к русским на государственном уровне.
«Особенно заметна ненависть к русским в правительстве этой страны. Мы видим явное притеснение населения по национальному признаку. Одним из примером является законопроект, который предусматривает обязательное использование латышского языка между гражданами в некоторых ситуациях», — пояснил в беседе с «Известиями» Белик.
Он подчеркнул, что такие действия являются серьёзным ограничением прав русскоязычного населения. Кроме этого, он отметил выражение многими политиками страны русофобских взглядов и настроений.
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