Политолог Мендкович заявил о подрывной деятельности Латвии

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Председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что Латвия занимается подрывной деятельность по формированию русофобии в мире.
Так он прокомментировал намерения Латвии «продвигать демократию» на постсоветском пространстве.
А политический обозреватель Андрей Перла отметил, что для Европы характерно понимание того, что Россию и русских надо наказывать, в частности, санкциями.
Ранее латвийские власти продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года. Так, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха до окончания срока запрета.
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«Речь идёт об использовании страны как прокси. Тут прослеживается логика НАТО, состоящая в том, что каждая страна альянса должна вкладывать какую- долю в противостояние с РФ. <…> Ничего общего с реальной демократизацией. Это подрывная деятельность по формированию антироссийских настроений», — отметил в беседе с RT Мендкович.
«Без разбора, как можно более жестоко наказать. Но есть и другое понимание: санкции нужны для того, чтобы «исправить» русских. Тогда, конечно, те граждане, которые соглашаются работать против России, должны в награду от санкций освобождаться», — приводит «Царьград» слова Перлы.
Ранее латвийские власти продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года. Так, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха до окончания срока запрета.
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Мелисса Тимофеева