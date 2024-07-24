Депутат Белик заявил о волнениях киевского режима

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что киевский режим начал волноваться.
Так он прокомментировал утверждение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности Украины к переговорам с российской стороной.
А политолог Юрий Кот увидел причину в словах Кулебы о переговорах в политической ситуации, происходящей в США на кануне выборов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.
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«То, что Кулеба внезапно качнулся в сторону мирных переговоров, говорит о некоем волнении в кулуарах киевского режима после изменений в Вашингтоне. Напомню, что Москва не раз сообщала о своей открытости к переговорам, однако Киев ввёл на них запрет на законодательном уровне», — пояснил в беседе с RT Белик.
А политолог Юрий Кот увидел причину в словах Кулебы о переговорах в политической ситуации, происходящей в США на кануне выборов.
«Простреленное ухо Трампа осколками бьёт по Украине. Мы видим, насколько изменилась риторика украинской власти. Ещё два года назад они кричали по поводу русского корабля, фотографировались на фоне разных марок и рассылали своим знакомым в России фотографии пленных или убитых русских солдат. А сегодня они уже ноют, воют и просят о переговорах», — заявил в беседе с «Царьградом» Кот.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.
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Мелисса Тимофеева