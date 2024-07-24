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Украинский президент Владимир Зеленский разрушил европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе. Именно он виноват в том, что дипломаты стали грубее и жёстче.
Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В материале, опубликованном на сайте движения, политик указывает, что под влиянием главы киевского режима европейских дипломатов «как подменили». Они используют грубые выражения, ведут непримиримую пропагандистскую войну и готовят граждан своих стран к войне реальной.
Бывший депутат Верховной рады подчеркнул, что Зеленский до сих пор не верит, что Украина может проиграть в конфликте, и несёт горе и лишения своему народу. Медведчук считает, что украинский лидер заразил Запад своей ложной уверенностью, и там теперь царит настоящий «антироссийский шабаш», какого не было даже во времена Холодной войны.
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Александр Бойцов