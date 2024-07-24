Киев готов вести переговоры с Москвой

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Об этом пишет РИА Новости.
«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной», — сказал Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И.
По его мнению, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение. Кроме того, они должны быть направленными на достижение справедливого и прочного мира. Ван И в ответ отметил, что недавно и Россия, и Украина «в разной степени» выразили готовность к переговорам.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Киевские власти вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинами, а военные ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова