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Затягивание конфликта ещё на годы станет для Украины окончательной катастрофой. Возможно, Киев уже готовит проведение референдума о переговорах с Россией.
Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак. У Украины просто заканчиваются возможности для продолжения ведения боевых действий, а население неуклонно сокращается. Он отметил, что киевские власти вряд ли проведут референдум раньше января. Опрос покажет, что люди устали от войны и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться, считает эксперт.
Однако это вовсе не означает, что Киев согласен капитулировать, уверен Дудчак. Возможно, украинские власти откажутся на притязания на границы 1991 года и согласятся на вывод войск с новых российских территорий. Но за скобками останется главное — само существование киевского режима. Таким образом, угроза сохранится, продолжится накачка Украины оружием, и лет через пять мы можем получить новый конфликт, считает эксперт.
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