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Депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал киевский режим террористической организацией, выполняющей задания Запада.
«Имеется в виду не территория, не население Украины, а сам украинский режим, который находится в Киеве, он является просто обычной террористической организацией, которую спонсирует Запад. И которой Запад даёт какие-то те или иные задачи», — пояснил в беседе с RT Бородай.
Ранее стало известно, что спецслужбы Британии не заботятся о личном составе ВСУ и планированием терактов, осуществляемых Украиной. Так, ведомство опубликовало видеозапись, на которой видно, как ВСУ пытаются высадиться на Тендровскую косу Херсонской области. Источник РИА Новости заявил, что за подготовкой к высадке десанта стояли британские спецслужбы, которые используют солдат ВСУ в качестве расходного материала.
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Мелисса Тимофеева