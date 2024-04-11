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Спецслужбы Британии не заботятся о личном составе ВСУ и планированием терактов, осуществляемых Украиной, пишет РИА Новости, ссылаясь на неназванного сотрудника ФСБ.
Прежде ведомство опубликовало видеозапись на которой видно, как ВСУ пытаются высадиться на Тендровскую косу Херсонской области. Собеседник издания заявил, что за подготовкой к высадке десанта стояли британские спецслужбы, которые используют солдат ВСУ в качестве расходного материала.
Сотрудник ведомства также добавил, что Британия не утруждает себя подготовкой бойцов ВСУ, так как не заинтересованы в сохранении их жизней.
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Анастасия Хохлова