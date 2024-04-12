Фото: сайт МИД РФ
Соединенным Штатам не удастся запустить следствие в расследовании теракта в «Крокус сити холле» заявлениями о причастности к трагедии ИГ*. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «АиФ».
До этого пресс-бюро СВР заявили, что американские профильные структуры пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГ* за теракт в «Крокусе».
Дипломат отметила, что Вашингтон манипулирует общественным мнением целью «обелить» своих подопечных», имея виду, что речь идет о представителях Киева.
Захарова подытожила, что Штаты «выгораживают киевский режим», чтобы отвести подозрение от самих себя.
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«Мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ* «Вилаят Хорасан»*. Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», — отметила Захарова.
Дипломат отметила, что Вашингтон манипулирует общественным мнением целью «обелить» своих подопечных», имея виду, что речь идет о представителях Киева.
Захарова подытожила, что Штаты «выгораживают киевский режим», чтобы отвести подозрение от самих себя.
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Алина Юрчак