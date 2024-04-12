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Захарова: США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя

Захарова: США не спутают следствие в деле о теракте в «Крокусе» словами об ИГ*
12 апреля 2024, 03:57
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Соединенным Штатам не удастся запустить следствие в расследовании теракта в «Крокус сити холле» заявлениями о причастности к трагедии ИГ*. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «АиФ».
До этого пресс-бюро СВР заявили, что американские профильные структуры пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГ* за теракт в «Крокусе».

«Мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ* «Вилаят Хорасан»*. Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», — отметила Захарова.


Дипломат отметила, что Вашингтон манипулирует общественным мнением целью «обелить» своих подопечных», имея виду, что речь идет о представителях Киева.

Захарова подытожила, что Штаты «выгораживают киевский режим», чтобы отвести подозрение от самих себя.

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*Террористическая группировка, запрещенная в России
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Ульянов рассказал о действиях украинской делегации на сессии МАГАТЭ
Ульянов: Украина на сессии МАГАТЭ по ЗАЭС пыталась перевести стрелки на Россию
12 апреля 2024, 04:58

Фото: istock / WangAnQi

В ходе внеочередной сессии МАГАТЭ Украина пыталась обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в разговоре с РИА Новости.
«Абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — заявил дипломат.
Собеседник издания отметил, что украинской делегации не удалось убедить в своей правоте участников сессии. Помимо этого, Ульянов позитивно оценил итоги сессии МАГАТЭ, где удалось привлечь внимание к опасным действиям Киева.

Ранее сообщалось, что Украина из-за провалов своей армии может устроить взрыв на ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#новости
#дипломат
#магатэ
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Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора
Путин согласился с предложением Лукашенко по стамбульскому договору с Украиной
12 апреля 2024, 03:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле согласился, что стоит вернуться к проекту стамбульского договора между РФ и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
На переговорах Лукашенко предложил «достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему». Путин отметил, что с документом нужно работать.

Как считает глава Белоруссии, инициативы России по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военнослужащих. Лукашенко отметил, что в договоре «разумные» позиции, «приемлемые для Украины», с которыми Киев согласился.

Переговоры Путина и Лукашенко длились практически 4 часа. Главы двух стран продолжат общение 12 апреля. В пятницу они также поучаствуют в мероприятии по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.

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#владимир путин
#президент
#новости
#киев
#лукашенко
#рф
#переговоры
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«Переводят стрелки»: Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС
Ульянов: МАГАТЭ боится прямо признавать Киев выновным в атаках на ЗАЭС
12 апреля 2024, 02:01

Фото: istock / AB Photography

Международное агентство по атомной энергии боится прямо обозначить Украину в качестве виновника в обстрелах Запорожской (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по результатам внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
«У меня ощущение, что боятся. Украинцы как бы «неприкасаемые». Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они — жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками», — отметил дипломат.
Помимо этого, Ульянов указал на попытки Украины обвинить Россию в совершённых ударах, что звучит крайне неубедительно.

«Хотя последние (Украина - ред.) предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — заявил он.
Напомним, что после ударов ВСУ по ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Мероприятие прошло в четверг, 11 апреля.

До этого сообщалось, что Украина из-за провалов ВСУ может устроить взрыв на ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#операция
#аэс
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#всу
#магатэ
#заэс
#жертвы
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Российские военные прибыли в Нигер для обучения местных силовиков
Телевидение Нигера сообщило об отправке Россией военных инструкторов в страну
12 апреля 2024, 01:31

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Российские военнослужащие прибыли в Нигер. Об этом информирует государственное телевидение страны, передает ТАСС.
В репортаже указано, что российские военные инструкторы приехали 10 апреля, они «доставили в Ниамей вооружения последнего поколения». По данным телевиденья, российские специалисты планируют разместить в Нигере зенитные системы противовоздушной обороны. Помимо этого, они будут обучать нигерских военнослужащих.

Напомним 4 декабря 2023 года глава Минобороны Нигера генерал Салифу Моди и замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, который направлен на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

В марте сообщалось, что Нигер расторг военное соглашение с США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нигер
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Лукашенко: идеи Путина по мирному решению конфликта найдут отклик у ВСУ
11 апреля 2024, 23:03

Фото: сайт кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что идеи его российского коллеги Владимира Путина по мирному решению конфликта на Украине найдут отклик среди ВСУ. Об этом он заявил на встрече с главой российского государства в Кремле.
«Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно», — уверен Лукашенко.

Он также уверил Путина, что готов «плечом к плечу» работать для решения данного вопроса.

Напомним, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Визит белорусского лидера в Россию продлится два дня. Он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики.

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#лукашенко
#рф
#переговоры
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Крупнейшая партия Швейцарии призвала власти вернуться к строжайшему нейтралитету
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала отменить санкции, не принятые СБ ООН
11 апреля 2024, 22:57

Фото: istock / william87

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) в своем заявлении призвала к возвращению государства к строгому нейтралитету в конфликтах. Авторы заявления напомнили, что за последние 200 лет Швейцария придерживалась политики нейтралитета — не принимала участия в войнах, а также не вступала в военные и политические союзы. Заявление было сделано в четверг, 11 апреля.
«Постепенный выход из нейтралитета представляет собой угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Тем более непонятны целенаправленные попытки подорвать нейтралитет: сближение с НАТО, одностороннее принятие санкций ЕС... Результат этой неустойчивой внешней политики — Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта», — утруждают депутаты.
Парламентарии указали, что Швейцарии необходимо отказаться от всех санкций, которые не были приняты Советом безопасности ООН.

Напомним, Швейцария присоединилась к большинству санкций Европы в отношении РФ с 24 февраля 2022 года. Стоит отметить, государство не входит в состав Евросоюза и НАТО.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#депутаты
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#ес
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#швейцария
#россия
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Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ и гордится своей позицией
11 апреля 2024, 22:50

Фото: сайт Кремля

Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на требование президента Франции Эммануэля Макрона. Такое заявление сделал глава страны Александр Вучич, передаёт ТАСС.
«Некоторые говорили, что Макрон заявил о том, что мы должны ввести санкции против России, и что это шантаж. Я повторю вам. Та позиция, которую мы заняли спустя 8 дней после начала конфликта на Украине, актуальна и сейчас. Сербия гордится своей позицией», - заявил Вучич.

Он отметил, что Сербия мала размерами и числом жителей, но велика размером своего сердца и «буквально гигант» в вопросах государственности. Таким образом, страна не станет менять свою позицию в отношении России, несмотря на шантаж.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Европейским союзом.

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#вучич
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«Украинцы тут патроны подносили»: Лукашенко раскрыл, с кем России стоит вести переговоры
Лукашенко: Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины
11 апреля 2024, 22:39

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом. Так он ответил на вопрос, как России вести переговоры с Украиной после теракта в «Крокусе». Видео интервью опубликовал журналист Павел Зарубин.
По словам Лукашенко, Москва вряд ли будет разговаривать с Киевом после теракта в «Крокус Сити Холле». В этом вопросе может помочь Белоруссия.

«Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус". Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», — заявил Лукашенко.

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#белоруссия
#лукашенко
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Путин высказался о возможных переговорах по Украине
Путин: РФ готова к переговорам с Украиной исходя из нынешних реалий
11 апреля 2024, 22:28

Фото: сайт Кремля

Россия против навязывания схем по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые не имеют ничего общего с действительностью, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.
Он напомнил, что в Швейцарии планируют провести конференцию по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Однако, по словам главы государства, Россию туда не зовут, при этом говорят, что без участия Москвы решить вопрос невозможно.

«Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы за (переговоры по мирному урегулированию — ред.), но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью», — подчеркнул Путин.

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#путин
#лукашенко
#переговоры
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