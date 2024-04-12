«Переводят стрелки»: Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС

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Международное агентство по атомной энергии боится прямо обозначить Украину в качестве виновника в обстрелах Запорожской (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по результатам внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
«У меня ощущение, что боятся. Украинцы как бы «неприкасаемые». Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они — жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками», — отметил дипломат.Помимо этого, Ульянов указал на попытки Украины обвинить Россию в совершённых ударах, что звучит крайне неубедительно.
«Хотя последние (Украина - ред.) предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — заявил он.Напомним, что после ударов ВСУ по ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Мероприятие прошло в четверг, 11 апреля.
До этого сообщалось, что Украина из-за провалов ВСУ может устроить взрыв на ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак