Депутат Бундестага Дагделен призвала американских военных в ФРГ вернуться на родину

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Депутат Бундестага Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», BSW) призвала к выводу войск США с территории Германии. Об этом она объявила на федеральном съезде BSW в Бонне, сообщило агентство ТАСС.
«Мы просто больше не можем позволить себе 37 тысяч военнослужащих в Германии. Поэтому мы и говорим: Ami go home [«Американцы, уходите домой!»]», — обратила внимание Севим Дагделен.
Депутат Бундестага уточнила, что это касается и размещения на территории ФРГ оружия Соединенных Штатов Америки. Дагделен выступила против размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории Германии. Она считает, что эти ракеты — «наступательное оружие США».
Депутат уточнила, что не желает войны с Российской Федерацией, которая бы велась с «германской земли».
10 июля 2024 года обнародовали совместное заявление США и Германии, согласно которому, Вашингтон с 2026 года будет размещать на германской территории новые средства огневого поражения большей дальности.
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