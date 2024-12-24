Шольц назвал нынешние времена «чертовски тяжёлыми»

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
В рождественском поздравлении канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас «чертовски тяжёлые» времена. Поздравление он опубликовал на странице в социальной сети X.
«Времена чертовски тяжелые. Мы все чувствуем это прямо сейчас. Но мы — сильное сообщество с общим будущим», — обратил внимание канцлер Германии.
Олаф Шольц подчеркнул, что Рождество — это время, которое трогает сердца людей. В этот праздник народ разделяет радость и горе. Глава немецкого правительства выразил благодарность тем, кто в канун Рождества продолжает трудиться на благо общества. Олаф Шольц пожелал людям глубокомысленного праздника.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за его предложение конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро для их последующего использования. Между лидерами произошёл напряжённый диалог.
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