Президент Германии распустил бундестаг и назначил досрочные выборы

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы. Об этом сообщает местная газета Zeit.
Глава государства заявил, что в пятницу принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Соответствующее уведомление было передано председателю бундестага.
Штайнмайер убеждён, что проведение досрочных выборов – это шаг, сделанный в интересах Германии.
Отмечается, что бундестаг будет работать до тех пор, пока новый состав парламента не соберётся на первое заседание. Федеральное правительство продолжит выполнять обязанности даже после проведения выборов и до формирования нового кабмина.
Президент также подчеркнул, что демократия Германии остаётся эффективной даже в переходные периоды.
Напомним, что предложение о роспуске парламента президенту направил канцлер Олаф Шольц после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. Так, против Шольца проголосовали 394 депутата, за – 207, а 116 воздержались.
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Штайнмайер убеждён, что проведение досрочных выборов – это шаг, сделанный в интересах Германии.
Отмечается, что бундестаг будет работать до тех пор, пока новый состав парламента не соберётся на первое заседание. Федеральное правительство продолжит выполнять обязанности даже после проведения выборов и до формирования нового кабмина.
Президент также подчеркнул, что демократия Германии остаётся эффективной даже в переходные периоды.
Напомним, что предложение о роспуске парламента президенту направил канцлер Олаф Шольц после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. Так, против Шольца проголосовали 394 депутата, за – 207, а 116 воздержались.
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Анастасия Чинкова