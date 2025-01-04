Депутат Бундестага Кизеветтер: Путин и Шольц могут встретиться до 23 февраля

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Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц может приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до 23 февраля. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с Путиным», — сообщил Кизеветтер.
В случае, если данная поездка случится, то она произойдет перед досрочными парламентскими выборами Германии. Они запланированы на 23 февраля. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что встреча президента РФ с Шольцем не планируется.
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