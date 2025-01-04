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Депутат Бундестага Кизеветтер: Путин и Шольц могут встретиться до 23 февраля

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц может приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до 23 февраля. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.


«Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с Путиным», — сообщил Кизеветтер.

В случае, если данная поездка случится, то она произойдет перед досрочными парламентскими выборами Германии. Они запланированы на 23 февраля. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что встреча президента РФ с Шольцем не планируется.

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Канцлер Австрии Нехаммер заявил об уходе с поста после провала переговоров
04 января 2025, 22:56

Карл Нехаммер (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер объявил, что коалиционные переговоры о формировании правительства в стране провалились. Об этом он сообщил в социальной сети Х.
Карл Нехаммер отметил, что его партия вела долгие и честные переговоры с Социал-демократической партией Австрии. Он обратил внимание, что с оппонентами не получилось договориться по ключевым пунктам.

«Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и продолжать их не будем», — уточнил Карл Нехаммер.

В скором времени он покинет посты федерального канцлера и главы АНП, а ещё обеспечит упорядоченный переход, подчеркнул Карл Нехаммер.

Нехаммер сказал, что для него «всегда было большой честью» служить Австрии на посту канцлера, а ранее — в роли министра внутренних дел.

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#партия
#переговоры
#пост
#уход
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Военные США начали оборудовать опорный пункт в Сирии
Военные США начали строить опорный пункт на территории гостиницы в Алеппо
04 января 2025, 20:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Военные США приступили к возведению опорного пункта на территории гостиницы и ряда прилегающих к ней зданий в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом местный осведомлённый источник сообщил в беседе с РИА Новости.
Накануне Пентагон опроверг наличие планов по созданию американской базы в районе сирийского города Кобани на границе с Турцией. Также заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что в районе города нет американских солдат.

В субботу стало известно, что солдаты ВС США начали строить небольшую военную базу на сирийско-турецкой границы в здании, в котором ранее размещалась гостиница, а также в нескольких окружающих его зданиях.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время производятся работы по созданию фортификационных сооружений перед началом переброски американских технических и военных средств.

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#сша
#сирия
#военные
#гостиница
#солдаты
#пентагон
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Панченко попросила Маска помочь с выборами на Украине
04 января 2025, 19:57

Фото: iStock/ twinsterphoto

Журналистка Диана Панченко попросила американского предпринимателя и основателя Space X Илона Маска поспособствовать проведению выборов на Украине. Об этом она написала в соцсети X.
Диана Панченко прокомментировала публикацию о призыве американского предпринимателя к новым парламентским выборам на территории Великобритании.

«Пусть Маск потребует провести выборы на Украине», — обратила внимание журналистка.

Ранее американский миллиардер Илон Маск присудил главе киевского режима Владимиру Зеленскому чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен». Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву.

Стало известно, что Илон Маск после президентских выборов в США живет в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

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#выборы
#илон маск
#украина
#великобритания
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Байден вручит Президентскую медаль Свободы Клинтон, Соросу и Месси
04 января 2025, 19:38

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден вручит Президентскую медаль Свободы известным личностям. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Всего медалей удостоены 19 человек, в числе которых бывший госсекретарь США Хилари Клинтон, американский миллиардер Джордж Сорос, в 2016 году участвовавший в президентских выборах от партии демократов, американский модельер Ральф Лорен, аргентинский футболист Лионель Мессии, ирландский музыкант Боно и американский актёр Дензел Вашингтон.

Напомним, что Президентская медаль Свободы вручается деятелям, которые внесли вклад в процветание, ценности или безопасность США, мир во всём мире или другие значимые усилия и инициативы.

Вручение высшей гражданской награды США состоится 4 января.

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#сша
#джозеф байден
#награды
#медаль
#ценности
#мир
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Константинов: США через Украину развязали против Европы газовую войну
04 января 2025, 19:08

Фото: istockphoto/Leestat

Соединённые Штаты, преследуя собственные экономические интересы, при помощи Украины фактически развязали настоящую газовую войну против Европейского союза. Об этом заявил глава Крымского парламента Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он напомнил, что срок действия соглашения между украинским «Нафтогазом» и ПАО «Газпром» о транспортировке газа через территорию Украны, заключённого в 2019 году, истёк 1 января 2025 года. Киевский режим неоднократно заявлял, что не собирается его продлевать.

«США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Всё это предсказуемо. Теперь пусть страны Евросоюза расхлебывают то, что сами наварили», — сказал крымский парламентарий.

По мнению Константинова, подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и прекращение транзита газа через Украину — это звенья одной цепи. Это великолепно отвечает целям США, которые заключаются в увеличении зависимости Европы от поставок американского сжиженного природного газа (СПГ), заключил депутат.

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#сша
#соглашения
#газпром
#страны
#депутат
#режим
#северный поток
#украина
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Швейцарский банк Credit Suisse обвинили в сокрытии тесных связей с нацистами
04 января 2025, 18:34

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Швейцарский банк Credit Suisse обвинили в сокрытии более тесных, чем было принято считать, связей с нацистами. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на документы их ранее закрытых архивов.
Отмечается, что банк засекретил часть сведений о счетах нацистов и частично препятствовал проведению расследований. Однако в 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски приступил к собственному расследованию о связях банка с нацистами, но потерпел неудачу, поскольку Credit Suisse отстранил его от расследования.

Позднее Бафорски позволили продолжить работу. Во время расследования он впервые обнаружил документы десятков физических и юридических лиц, которые связаны с нацистскими зверствами. В частности, предварительный поиск из 99 известных нацистов и их партнёров дал 13 совпадений имён. В настоящее время расследование продолжается.

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#швейцария
#банк
#нацизм
#счёт
#документы
#расследование
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Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS
04 января 2025, 14:52

Александр Вучич (фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в конце января запросит разговор с российским лидером Владимиром Путиным о санкциях США против нефтяной компании NIS. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания сербского кабмина в субботу.
Днём Вучич провёл переговоры с новой администрацией США. После беседы с замгоссекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом он отметил, что нет хороших новостей по вопросу ожидаемых американских санкций.

Вучич отметил, что США до 15 января объявят санкции против российско-сербской компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS) и дадут Белграду срок до 15 марта.

Сербский президент отметил, что в 20-х числах января хочет запросить разговор с Путиным, в ходе которого планируется обсудить заключение договора о газоснабжении и касательно санкций в отношении NIS.

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#владимир путин
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#санкции
#компании
#вучич
#переговоры
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Rzeczpospolita: Оппозиция в ФРГ поддержала отправку немецких военных на Украину
04 января 2025, 14:13

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Никакой альтернативы размещению военного контингента Германии на Украине после завершения конфликта просто не существует. Об этом заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер.
Его цитирует польское издание Rzeczpospolita. По словам политика, Германия должна вмешаться в события на Украине «в нужное время с хорошо оснащенными войсками». Он также подчеркнул, что действия немецких миротворцев должны быть тщательно взвешены и предприниматься в рамках тесной координации с Евросоюзом и НАТО.

Ранее глава ХДС, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии надлежит участвовать в миротворческой миссии на Украине только на основе консенсуса, а не конфликта с Россией.

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#политика
#пост
#германия
#фрг
#нато
#украина
#конфликт
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В США назвали решение Трампа, которое уничтожит НАТО
The Hill: присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
04 января 2025, 13:47

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

НАТО грозят катастрофические последствия в случае реализации плана избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Штатам. Об этом сообщает издание The Hill.
Отмечается, что захват Гренландии при возражении Дании, являющейся членом НАТО, означает конец Североатлантического блока, поскольку ни один альянс не сможет выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого участника.

В декабре Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией. Таким заявлением он прокомментировал решение о назначении экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри новым американским послом в Дании.

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#сша
#политика
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