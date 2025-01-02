В партии Шольца заявили, что Маск пересек «границы допустимого»

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Заявления американского бизнесмена Илона Маска в адрес политиков ФРГ, в том числе канцлера Олафа Шольца, могут серьезно обострить отношения США и Германии. Об этом сообщил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в интервью Der Spiegel.
По его словам, американский бизнесмен пересек «границы допустимого между дружественными государствами». Мютцених отметил, что его критика в адрес представителей немецкого правительства «направлена против всех граждан» Германии.
Ранее Илон Маск заявил, что власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ. Согласно его мнению, единственной надеждой для государства остается правая партия «Альтернатива для Германии».
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Екатерина Коршунова