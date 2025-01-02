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В партии Шольца заявили, что Маск пересек «границы допустимого»

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заявления американского бизнесмена Илона Маска в адрес политиков ФРГ, в том числе канцлера Олафа Шольца, могут серьезно обострить отношения США и Германии. Об этом сообщил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в интервью Der Spiegel.


По его словам, американский бизнесмен пересек «границы допустимого между дружественными государствами». Мютцених отметил, что его критика в адрес представителей немецкого правительства «направлена против всех граждан» Германии.

Ранее Илон Маск заявил, что власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ. Согласно его мнению, единственной надеждой для государства остается правая партия «Альтернатива для Германии».

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На Западе поставили на место Зеленского после резких слов о России
Журналист Боуз осудил Зеленского из-за слов об остановке транзита газа из РФ
02 января 2025, 09:27

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X осудил слова Владимира Зеленского, о том, что Москва «потерпела поражение» после прекращения транспортировки российского газа в Европу через Украину.
Боуз назвал предводителя киевского режима коррумпированным диктатором, продавшимся Евросоюзу и НАТО. Журналист отметил, что российский экспорт энергоносителей растет.

Экономика Украины разрушена, множество людей погибли, еще больше покинули страну, а остальные прячутся от насильственной мобилизации, заключил Боуз.

Напомним, в среду, 1 января, «Газпром» сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Это связано с завершением срока действия соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».

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#молдавия
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Илон Маск обвинил Байдена в госизмене
Маск назвал госизменой продажу США материалов для стены на границе с Мексикой
02 января 2025, 07:41

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в госизмене. Об этом он написал в соцсети X.
Уточняется, что предприниматель раскритиковал решение действующего американского лидера о продаже материалов для стены на границе с Мексикой.

«Сто процентов государственная измена», — написал Маск.

Так миллиардер прокомментировал публикацию пользователя социальной сети, который написал, что власти Соединенных Штатов намеренно открыли границы для мигрантов, при этом распродав материалы для строительства стены на границе с Мексикой за 5 долларов.

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#сша
#предприниматель
#инцидент
#маск
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В новогоднем обращении Зеленский ​ошибся в цветах флага Украины и перепутал их порядок
02 января 2025, 07:10

В новогоднем обращении к гражданам Украины президент Владимир Зеленский допустил постыдную ошибку, странно назвав цвета флага страны. Еще и не в той последовательности.
В речи он назвал флаг «сине-желтым», тогда как на Украине флаг традиционно называют «жовто-блакитный» (желто-голубой).

«То, что мы такие (сильные), доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — сказал Зеленский.
Это вызвало обсуждение в сети, где пользователи предположили, что текст обращения мог быть изначально написан на английском языке, где порядок цветов указывается сверху вниз и отсутствует «голубой» цвет, есть только «синий» (blue).

Кроме того, ранее в видеообращении были замечены кадры с запуском южнокорейских ракет шестилетней давности. Эти кадры были представлены как испытания оперативно-тактического комплекса «Сапсан», якобы разработанного украинскими инженерами.

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В США потребовали посадить Зеленского пожизненно
Зрители CNN отреагировали на мирный план Трампа по Украине и раскритиковали Зеленского
02 января 2025, 05:37

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Американские зрители телеканала CNN подвергли критике мирный план по Украине, предложенный командой избранного президента США Дональда Трампа. Пользователи соцсетей обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в разжигании войны и даже предложили приговорить его к пожизненному заключению.
Многие комментарии подчёркивают, что конфликт на Украине выгоден определённым политикам и Альянсу. Один из пользователей отметил, что Владимир Путин неоднократно предупреждал Зеленского о последствиях попыток вступления Украины в НАТО, но тот проигнорировал эти предупреждения.

«Демократ Байден может отправить Зеленскому ракеты на миллиарды долларов!! Но Зеленский НИКОГДА не сможет стереть с лица земли Россию!!! Это ПРАВДА! Байден продолжает посылать американские ракеты стоимостью триллионы долларов Зеленскому??? Зеленский несет ответственность за гибель своих граждан!», — возмутился пользователь с ником bedoe25.
Вину за эскалацию также возлагают на высокопоставленных чиновников НАТО, которые, по словам комментаторов, поддерживают конфликт ради финансовой выгоды.

Некоторые зрители предположили, что мирное соглашение, если оно будет подписано, будет полностью основано на условиях России, в то время как США лишь сделают вид, что на что-то повлияли.

«Трамп поможет Путину сделать Россию снова великой, прежде чем он сделает снова великой Америку», — выразил опасения о действиях Трампа другой пользователь, jinarvada.
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#конфликт
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#соглашение
#владимир путин
#нато
#зеленский
#ракеты
#байден
#трамп
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Удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь в США назвали предзнаменованием
Сенатор Майк Ли увидел в ударе молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменование
02 января 2025, 02:01

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Американский сенатор Майк Ли назвал удар молнии по Капитолию «предзнаменованием».
«Похоже на предзнаменование. О чем это нам говорит?», — написал сенатор.
Этот комментарий он оставил на своей странице в соцсети X, сопроводив его видеороликом, где видно, как молния поражает купол здания.

В Америке в канун Нового года разразилась гроза. Она сопровождалась сильным ветром, дождем, громом и молниями. Электрические разряды поразили несколько знаковых сооружений США.

По данным газеты The Washington Post, молния, ударившая в шпиль Капитолия, также попала в монумент Вашингтону — гранитный обелиск высотой 169 метров, посвященный первому президенту страны Джорджу Вашингтону. Он считается самым высоким сооружением подобного рода в мире.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь во Франции было сожжено 984 автомобиля, а 420 человек задержаны. Из них 310 людей были помещены под стражу.

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Президент РФ поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранцев
01 января 2025, 21:20

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству представить предложения по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, которые поступают в российские вузы.
Это следует из поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое опубликовали на сайте Кремля.

Ещё уточнялась необходимость ввести и определить единые требования к уровню владения русским языком, который нужен для изучения некоторых образовательных программ. Также президент Российской Федерации упомянул важность определения требований к порядку проведения вступительного экзамена.

Кабмину поручили представить предложения по созданию сервиса с информацией об этом экзамене. На нём абитуриенты и студенты из-за рубежа могли узнать возможности, условия и меры поддержки при получении образования в РФ.

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#обучение
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Трейси заявила о готовности Вашингтона к конструктивному диалогу с Россией
01 января 2025, 21:18

Фото: iStock/vchal

Вашингтон готов вести конструктивный и уважительный диалог с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом сообщила посол США в России Линн Трейси, слова которой приводятся в соцсетях диппредставительства.
Она подчеркнула, что Штаты испытывают огромную потребность в дипломатических усилиях, поэтому необходимо продолжать сохранять имеющиеся связи и налаживать новые с российскими властями.

Трейси выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для обеспечения «мирного будущего».

При этом посол в своём заявлении не стала упоминать Украину.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС сообщил, что Москва готова к восстановлению политического диалога с Вашингтоном, однако именно американские власти должны сделать первый шаг.

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#мид
#посол
#интервью
#переговоры
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На Украине назвали дату начала процесса урегулирования конфликта на Украине
Стариков: процесс разрешения украинского конфликта начнётся 20 января
01 января 2025, 21:06

Фото: iStock/3dmitry

Конфликт на Украине начнёт разрешаться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
Эксперт убеждён, что политическая часть урегулирования конфликта между Россией и Украиной начнётся 20 января, после официального вступления Трампа в должность главы государства.

Стариков отметил, что США будут оказывать политическое и финансовое давление на киевских властей, в том числе путём ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия продолжаться не смогут.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что сможет самостоятельно урегулировать украинский конфликт, причём сделает он это за 24 часа.

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#россия
#украина
#сша
#конфликт
#дональд трамп
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Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников
01 января 2025, 20:10

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников, заявил он в соцсети Truth Social.
«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — обратил внимание Трамп.

Избранный президент США уточнил, что его администрация поможет городу в расследовании и восстановлении после произошедшего.

Также 360.ru сообщил, что инициатором теракта был мигрант из Мексики, пересёкший границу США за два дня до случившегося. Вице-губернатор Луизианы отметил, что на пикапе мужчины нашли символику ИГИЛ*. Он въехал на территорию Штатов через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.

Президент Джо Байден уже выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в результате трагедии.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
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