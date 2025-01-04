Tagesschau: Бербок внезапно поехала в Сирию, чтобы «не отдать» страну РФ и КНР

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Нынешний визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Сирию носил довольно скоропалительный характер. Возможно, такая внезапная поездка в арабскую республику связана с желанием не допустить её сближения с Россией и Китаем.
О том, что Германия опасается попадания Сирии под влияние этих двух государств пишет немецкое издание Tagesschau. Авторы публикации прямо пишут, что целью визита в Сирию главы немецкого МИД и встреч с новым руководством Дамаска было то, чтобы страна «не досталась» Китаю и России.
Обозреватели напоминают, что Бербок и её коллега из Франции Жан-Ноэль Барро прибыли в Сирию для установления дипломатических контактов с новыми властями страны, то есть повстанцами, включёнными ООН в список террористов.
Читайте также:
В МИД РФ ответили на слова Бербок о российских базах в Сирии
Welt: представители новой администрации Сирии не стали пожимать руку Бербок
Бербок призвала ввести новые санкции против России из-за кабелей EstLink 2
Обозреватели напоминают, что Бербок и её коллега из Франции Жан-Ноэль Барро прибыли в Сирию для установления дипломатических контактов с новыми властями страны, то есть повстанцами, включёнными ООН в список террористов.
«Министр могла бы облегчить себе задачу и сказать: "Это абсолютно невозможно и неправильно"», — пишут авторы статьи.Однако если Германия и ЕС сейчас «хлопнут дверью», то на их место придут другие, например, Россия и КНР, которые не боятся подобных контактов, отмечается в публикации.
Читайте также:
В МИД РФ ответили на слова Бербок о российских базах в Сирии
Welt: представители новой администрации Сирии не стали пожимать руку Бербок
Бербок призвала ввести новые санкции против России из-за кабелей EstLink 2
Александр Бойцов