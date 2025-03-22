Уиткофф: главным вопросом конфликта на Украине является статус новых регионов

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главным вопросом украинского конфликта является статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два», — сказал Уиткофф.
Чиновник отметил, что это русскоязычные регионы, а их жители большинством голосов на референдумах выбрали стать частью России. По словам Уиткоффа, это ключевой вопрос конфликта, который должен быть урегулирован в первую очередь. Сейчас в этом направлении ведутся очень позитивные переговоры.
Еще одним центральным вопросом конфликта политик назвал то, что готов ли мир признать данные регионы в составе РФ. К тому же чиновник отметил Владимира Зеленского, а именно сможет ли он выжить, если признает переход территорий под управление России.
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Иван Мусатов