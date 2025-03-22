Уиткофф обвинил американские СМИ в предвзятости касательно конфликта на Украине

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обвинил американские СМИ в предвзятости при освещении конфликта на Украине. Об этом чиновник заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Почему существует цензура, направленная на то, чтобы американцы не знали, что на самом деле происходит? Почему нас лишают возможности видеть конфликт целиком, а не только его части?», — сказал Уиткофф.
Как пояснил политик, ситуация связана с предвзятостью американских СМИ, которые как единый механизм. К тому же в них прослеживается ненависть к президенту США Дональду Трампу. Уиткофф заявил, что если бы американский лидер придумал лекарство от рака и пришел в Конгресс, члены демократической партии ему бы не аплодировали.
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Иван Мусатов