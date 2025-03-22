Уиткофф: Путин молился за Трампа после покушения на него

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, российский лидер Владимир Путин молился за американского главу Дональда Трампа после покушения на последнего. Об этом политик рассказал в своем интервью для журналиста Такера Карлсона.
«Он пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом и мог стать президентом Соединенных Штатов, а потому, что он был его другом, и он молился за своего друга», — рассказал Уиткофф.
Политик отметил, что Путин молился за Трампа не как за будущего президента США. Российский лидер переживал за американского коллегу как за друга.
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Иван Мусатов