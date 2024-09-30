Депутат бундестага Котре: Партия АдГ прекратила бы враждебные действия против РФ

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
В случае вхождения в правительство ФРГ партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) настаивала бы на отмене антироссийских санкций. Вообще, АдГ бы прекратила враждебные и агрессивные действия против России.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре. Беседуя с корреспондентом агентства на полях Российской энергетической недели, он предположил, что политическая сила, которую он представляет, может войти в правительство по итогам федеральных выборов в 2025 году в коалиции с «Христианско-демократическим союзом» (ХДС).
В этом случае, сказал политик, его партия выступила бы за нормализацию отношений с Россией. В том числе, был бы возобновлён экспорт российских энергоносителей. Котре подчеркнул, что он и его однопартийцы вовсе «не друзья» президента РФ Владимира Путина, но такие шаги продиктованы интересами Германии.
Читайте также:
В Германии призвали восстановить подорванные «Северные потоки»
Партия Шольца опережает АдГ на выборах в Бранденбурге
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия справилась с нехваткой российского газа
Александр Бойцов