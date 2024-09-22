Партия Шольца опережает АдГ на выборах в Бранденбурге

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Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца опережает правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Бранденбурге. Таковы результаты опроса исследовательской группы Wahlen для телеканала ZDF, проведённый на выходе с участков.
Отмечается. что в настоящее время СДПГ получила 32% голосов, в то время как АдГ – 29%.
Следом за ними, согласно опросу, в земельный парламент (ландтаг) проходят ещё две партии: недавно образованная «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) с 12% голосов и Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 11,5% голосов.
Партии-партнёры СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции «Зелёные» и свободные либералы (СвДП) могут вообще не попасть в парламент из-за того, что им прогнозируют итоговый результат на уровне не выше 5%.
Если прогноз сбудется, то СДПГ получил в ландтаге 33 места из 88 доступных, АдГ – 30, ССВ – 13, а ХДС – 12.
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Следом за ними, согласно опросу, в земельный парламент (ландтаг) проходят ещё две партии: недавно образованная «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) с 12% голосов и Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 11,5% голосов.
Партии-партнёры СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции «Зелёные» и свободные либералы (СвДП) могут вообще не попасть в парламент из-за того, что им прогнозируют итоговый результат на уровне не выше 5%.
Если прогноз сбудется, то СДПГ получил в ландтаге 33 места из 88 доступных, АдГ – 30, ССВ – 13, а ХДС – 12.
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Анастасия Чинкова