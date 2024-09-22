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Партия Шольца опережает АдГ на выборах в Бранденбурге

Exit poll: социал-демократы Шольца с 32% выигрывают выборы в Бранденбурге
22 сентября 2024, 21:04
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца опережает правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Бранденбурге. Таковы результаты опроса исследовательской группы Wahlen для телеканала ZDF, проведённый на выходе с участков.
Отмечается. что в настоящее время СДПГ получила 32% голосов, в то время как АдГ – 29%.

Следом за ними, согласно опросу, в земельный парламент (ландтаг) проходят ещё две партии: недавно образованная «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) с 12% голосов и Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 11,5% голосов.



Партии-партнёры СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции «Зелёные» и свободные либералы (СвДП) могут вообще не попасть в парламент из-за того, что им прогнозируют итоговый результат на уровне не выше 5%.

Если прогноз сбудется, то СДПГ получил в ландтаге 33 места из 88 доступных, АдГ – 30, ССВ – 13, а ХДС – 12.

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«Возможности победить не существует»: Британцы указали Западу два выхода из украинского конфликта
Меркурис: У Запада есть только два варианта проигрыша в украинском конфликте
22 сентября 2024, 21:05

Фото: istockphoto/ValleraTo

У Запада есть только два пути выхода из украинского кризиса — выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем канале на YouTube.
«Запад должен осознать, что для него не существует возможности победить в этом конфликте», — сказал Меркурис.

По мнению эксперта, геополитическое поражение неизбежно, но союзники киевского режима еще могут выбрать масштабы своего проигрыша.
«Вопрос в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение, или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией», — сказал аналитик.

По оценке эксперта, второй вариант проигрыша поставит под удар весь мир, человечество и жизнь на Земле в целом. Но «таков выбор», подвел итог политэксперт.

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#великобритания
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На выборах в Шри-Ланке победил Анур Кумар Диссанаяке
Президентом Шри-Ланки стал кандидат из рабочего класса Анур Кумар Диссанаяке
22 сентября 2024, 20:07

Фото: istock/bloodua

На выборах президента в Шри-Ланке победил кандидат от левой партии Анур Кумар Диссанаяке. Об этом 22 сентября сообщает портал Ada Derana со ссылкой на местный избирком. Действующий президент Ранила Викремесингхе занял третье место.
Диссанаяке набрал 42% голосов. Как отмечает издание, показатель 56-летнего президента стал рекордным для местных выборов — он набрал почти восемь миллионов голосов.

После победы на выборах новый президент заявил, что перепишет историю Шри-Ланки.
«Эту мечту можно осуществить, только начав все сначала. Единство сингальцев, тамилов, мусульман и всех жителей Шри-Ланки является основой этого нового начала. Новый ренессанс, к которому мы стремимся, возникнет на основе этой общей силы и видения», — подчеркнул он.

По оценке журналистов, Диссанаяке совершил политическую революцию по средствам голосования. Нового президента называют «целеустремленным юношей, который хотел изменить мир. Сын рабочих отучился в государственной школе и стал первым студентом из Тамбуттегамы, поступившим в университет.
«Наш путь сюда был вымощен жертвами стольких людей, которые отдали свой пот, слезы и даже свои жизни ради этого дела. Их жертвы не забыты <…>и вместе мы готовы переписать историю Шри-Ланки», — сказал Анур Кумар Диссанаяке.

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#мир
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«Хезболла» объявила начало нового этапа противостояния с Израилем
Замгенсека «Хезболлы»: движение вступило в новый этап противостояния с Израилем
22 сентября 2024, 18:55

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболлах» Наим Касем заявил о вступлении в новый этап противостояния с Израилем. Его слова приводит телеканал Al Mayadeen.
Он отметил, что новый этап, на который перешёл конфликт между Ливаном и Израилем, получил название «Битва открытых счетов».

В воскресенье утром «Хезболлах» сообщило о нанесении ударов по военно-промышленному комплексу «Рафаэль» вблизи израильского города Хайфа, а также по авиабазе Рамат-Давид в северной провинции Израиля. Позднее представители движения подчеркнули, что эти удары являлись ответом на взрывы пейджеров в Бейруте, которые были организованы израильской стороной.

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#израиль
#конфликт
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#оон
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В ООН выразили опасения, что Ливан станет «новой Газой»
Генсек ООН Гутерреш опасается, что Ливан станет «новой Газой»
22 сентября 2024, 18:46

Фото: iStock/Ruma Aktar

Ливан может стать «новой Газой» из-за возможной эскалации конфликта с Израилем. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш в эфире телеканала CNN.
Он подчеркнул, что факт существования взорвавшихся в Бейруте устройств уже показывает высокую вероятность более серьёзной эскалации конфликта между Израилем и Ливаном.

Гуттериш выразил обеспокоенность тем, что Ливан может превратиться в новый сектор Газа, что станет ужасной трагедией для всего мира.

Генсек ООН назвал ситуацию со взрывами устройств связи упреждающим ударом в крупной военной операции, который был совершён для уничтожения потенциала противника в лице шиитского движения «Хезболлах».

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#ливан
#израиль
#сектор газа
#конфликт
#политика
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Россия отвергла принятый на саммите ООН Пакт будущего
Дипломат Полянский: Принятый ООН Пакт будущего содержит опасные положения
22 сентября 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Askolds

Принятый на саммите ООН Пакт будущего содержит опасные положения. Об этом заявил 22 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Пакт несбалансирован и содержит очень опасные положения, которые приведут к обратному эффекту и подорвут многосторонность и межправительственную природу ООН, поддерживаемую Уставом ООН», — написал представитель постпредства в соцсети X.

Дипломат заявил, что приятием документа ООН попрала свои собственные принципы в угоду делегаций из «прекрасного сада». В Пакт будущего входят Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях. Против принятия Пакта выступила Россия и ряд других стран, включая КНДР.

«В результате инклюзивного переговорного процесса в нормальном понимании этого термина не получилось. Новый председатель 79-й сессии ГА ООН пытался исправить ситуацию, но было уже поздно», — сказал Полянский.

Саммит будущего проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 22 по 23 сентября в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.

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#полянский
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Германия подняла в небо истребители из-за «активности» самолётов РФ над Балтикой
22 сентября 2024, 18:26

Фото: istockphoto/TebNad

Истребители Военно-воздушных сил Германии Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем, были экстренно подняты в воздух. Причина заключалась якобы в активности российских самолётов.
Об этом сообщило командование ВВС Германии в своей социальной сети Х (ранее Twitter). Уточняется, что самолёты сил быстрого реагирования взлетели по тревоге с аэродрома в Латвии для того, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолётов. По словам немецких военных, Eurofighter сопроводили в небе над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

В сообщении утверждается, что российские самолёты летели якобы без полётного плана и с выключенными транспондерами. В министерстве обороны РФ ранее неоднократно заявляли, что все полёты российской военной авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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#германия
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В России назвали причину отказа Украины от переговоров в 2022 году
Депутат Новиков: отказ Киева от переговоров говорит о его недоговороспособности
22 сентября 2024, 18:00

Фото: iStock/Diy13

Отказ Украины от проведения переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году указывает на недоговороспособность киевских властей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что такое поведение Киева обусловлено тем, что он постоянно оглядывается на Запад и реализует волю стран НАТО. Самому же Альянсу урегулирование конфликта было невыгодно, поскольку он планировал сделать из Украины плацдарм. Конечно, если есть цель задействовать чужую территорию под ведение боевых действий, то никакие мирные инициативы уже не интересуют.

Также Новиков отметил, что в публичном пространстве представители Запада и НАТО могут говорить всё, что угодно, чтобы объяснить свою позицию обывателям. Таким же образом можно тщательно маскировать свои действия и пытаться предстать миротворцем.

В связи с этим, убеждён депутат, Запад продолжит подогревать конфликт на Украине и поддерживать ведение боевых действий на её территории.

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#нато
#запад
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Посольство России в Чаде проясняет ситуацию с удерживаемыми социологами
Посольство России в Чаде проясняет ситуацию с социологами Шугалеем и Сэйфаном
22 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/Derek Brumby

Посольство России в Республике Чад постоянно контактирует с местными властями, чтобы прояснить ситуацию с удерживанием в аэропорту российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее коллеги социологов сообщили агентству, что Шугалея и Суэйфана с 19 сентября без объяснения причин удерживают в аэропорту столицы Чада. В четверг они последний раз вышли на связи и сообщили, что их отказываются пропускать через границу. После этого об их судьбе ничего неизвестно.

Захарова подчеркнула, что посольство держит под контролем эту ситуацию и пытается прояснить все детали произошедшего.

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Армянская оппозиция сообщила о возобновлении протестов
Лидер протестов в Армении заявил о возобновлении борьбы со 2 октября
22 сентября 2024, 17:50

Фото: iStock/Wirestock

Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян сообщил о возобновлении со 2 октября активной борьбы с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Он подчеркнул, что борьба будет возобновлена 2 октября в 18:30 (17:30 мск), когда протестующие соберутся на Площади Республики в Ереване. Они будут вести упорную и неотступную борьбу с «гарантированной победой».

Напомним, что акции протеста, в ходе которых собравшиеся требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку приграничных территорий, проходили в Ереване с 9 мая до середины июня, после чего их активность спала.

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#политика
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#никол пашинян
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