Депутат Чепа назвал глупостью план Эстонии запретить флоту РФ ходить по Балтике

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Планы Эстонии запретить кораблям российского флота передвижение по Балтийскому морю неосуществимы и являются просто глупостью. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он подчеркнул, что такие идеи осуществить невозможно и они являются просто чушью. Таким образом парламентарий отреагировал на заявление командующего Силами обороны Эстонии Андруса Мерило о том, что его страна совместно с Финляндией должна разработать меры по полному запрету передвижения флота России по Финскому заливу.
По мнению парламентария, даже говорить о такой возможности, так как никакими мерами, указами и законами не получится такие планы реализовать. Прибалтийские страны могут сколь угодно долго наращивать своё сотрудничество в «морской обороне», а российский флот как ходил по Балтике, так и будет ходить, заключил Чепа.
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