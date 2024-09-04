Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес РФ

Провокации любого рода в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на российскую сторону, заявила в рамках брифинга дипломат Мария Захарова. Она уточнила, что в указанном регионе живет более 220 тысяч россиян, а также присутствуют миротворцы.