Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес РФ

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что странам Балтии необходимо следить за своими действиями, прежде чем выдвигать обвинения в сторону России. Так он прокомментировал обвинения о незаконном промысле рыбы в Балтийском море, его слова передает РИА Новости.
«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — сказал Шестаков на Восточном экономическом форуме.
Ранее Эстония, Латвия, Литва и Швеция заявили, что РФ нарушает сезонные запреты при добыче трески, сельди и кильки. По этой причине Евросоюз планирует обсудить ограничения на ввоз российской рыбы в рамках очередного пакета санкций.
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