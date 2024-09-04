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Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес РФ

Глава Росрыболовства призвал страны Балтии посмотреть на себя, а не обвинять РФ
04 сентября 2024, 13:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что странам Балтии необходимо следить за своими действиями, прежде чем выдвигать обвинения в сторону России. Так он прокомментировал обвинения о незаконном промысле рыбы в Балтийском море, его слова передает РИА Новости.


«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — сказал Шестаков на Восточном экономическом форуме.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Швеция заявили, что РФ нарушает сезонные запреты при добыче трески, сельди и кильки. По этой причине Евросоюз планирует обсудить ограничения на ввоз российской рыбы в рамках очередного пакета санкций.

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Захарова: провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на РФ
04 сентября 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Провокации любого рода в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на российскую сторону, заявила в рамках брифинга дипломат Мария Захарова. Она уточнила, что в указанном регионе живет более 220 тысяч россиян, а также присутствуют миротворцы.
«…Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Захарова подчеркнула, что в Молдавии потребовали «избавиться» от военного присутствия России в Приднестровье.

Ранее сообщалось что латвийский МИД призвал дать киевскому режиму дальнобойное оружие для ударов по российским территориям.

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#мид
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#мария захарова
#приднестровье
#новости
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В Латвии призвали дать ВСУ дальнобойные вооружения для ударов по России
МИД Латвии призвал дать боевикам ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России
04 сентября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/william87

Дальнобойные вооружения для ударов по российским территориям призвала передать киевскому режиму глава латвийского МИДа Байба Браже. Она оставила публикацию об этом в соцсетях.
«…Украине нужны дальнобойные средства поражения, точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование», — сказано в посте.
Ранее в Пентагоне заявляли, что Вашингтон не намерен снять ограничительные меры для ВСУ по нанесению ударов оружием США вглубь РФ.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские неонацисты уже бьют западным оружием по территории Донбасса и Новороссии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский периодически обращается к коллективному Западу для снятия вышеуказанных ограничений.

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#мир
#латвия
#россия
#украина
#всу
#война
#оружие
#новости
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Директор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС
РИА Новости: глава МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в направлении ЗАЭС
04 сентября 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Линию соприкосновения в направлении Запорожской АЭС пересек глава Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в регионе.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ усилит поддержку Украине, заняв активную позицию, чтобы обеспечить ядерную безопасность и защиту республиканской энергетической инфраструктуры.

Как отмечал Гросси, на это решение повлияли ракетные атаки, вызвавшие либо опасную нестабильность энергосистемы Украины, либо отключение некоторого количества реакторов.

Гросси встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским в минувший вторник, 3 сентября.

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#запорожская аэс
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Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии
04 сентября 2024, 10:54

Фото: istockphoto/rarrarorro

Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Российская Федерация с 1 сентября приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии. Об этом информирует ТАСС.
Шамба пояснил, что невыполнение обязательств может повлечь за собой определенные санкции, которые уже начали осуществляться.

«С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего», — пояснил он.

О каких именно обязательствах идет речь, не уточняется. Помимо этого, по его словам, стоит вопрос о том, что переток электроэнергии, с которым Абхазия сталкивается каждый год в зимний период, будет оплачиваться по коммерческим ценам.

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Шамба заявил, что Абхазия планирует вступить в Организацию Объединенных Наций (ООН). Он подчеркнул, что это одна из главных целей страны.

До этого в МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России. По словам заместителя министра иностранных дел Абхазии Одиссея Бигвава, решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии обусловлено защитой народов этих республик.

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Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо попросился на СВО
04 сентября 2024, 09:30

Фото: istockphoto/zim286

Главное следственное управление СК России частично прекратило уголовное преследование бывшего борца вольного стиля Тархана Эльдукаева и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В статье отмечается, что адвокаты Эльдукаева требуют полного закрытия дела. Источники издания сообщили, что обвиняемый направил следствию ходатайство, в котором указал, что подписал контракт с Министерством обороны для участия в СВО на Украине. Он готов отправиться в зону конфликта вместе с отрядом из двух десятков знакомых и родственников.

Ранее сообщалось, что суд обязал Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним.

Защита экс-борца и одного из партнеров бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова смогла доказать в суде, что сроки давности по делу истекли в 2019 году. В результате судья поручила следствию устранить это нарушение и прекратить дело.

Генерал Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших сослуживцев из его зоны ответственности на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в Туве
04 сентября 2024, 09:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу не сопровождал Владимира Путина во время его поездки в Туву.
«Президент действительно бывал там с краткими остановками для отдыха. Иногда его сопровождал Шойгу, иногда — нет», — отметил он.
Представитель Кремля также добавил, что Шойгу сейчас занят другими делами.

«Он на другой должности, поэтому не входил в состав президентской делегации», — резюмировал Песков.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Тувы 2 сентября. В ходе визита он посетил школу №20, провел урок «Разговоры о важном», встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и побывал в крупнейшем буддийском монастыре страны «Тубтен Шедруб Линг».

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Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
04 сентября 2024, 08:47

Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В своих социальных сетях он опубликовал скриншот этого заявления.
«Документ будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний», — отметил спикер Рады.
Прежде сообщалось, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут отстранить от должности. В качестве возможного кандидата на его место рассматривается текущий заместитель главы МИД Андрей Сибига. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Госдумы Шеремет объявил награду за поимку сотрудника МИД Украины
04 сентября 2024, 08:44

Фото: istockphoto/sandsun

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за информацию о местонахождении официального представителя МИД Украины Георгия Тихого. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Шеремет отметил, что Тихий позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России и её партнеров на международной арене.

Напомним, ранее Тихий заявил о намерении принять меры против Монголии из-за отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда.

«Тихий в своих угрозах и оскорблениях забыл, что не стоит будить лихо, пока оно тихо. Я объявляю награду в 100 тысяч рублей за помощь в поимке и доставке этого украинского нациста, военного преступника и карателя в Крым для перевоспитания», — сказал Шеремет.
Он также добавил, что в Крыму есть места для всех военных преступников с Украины.

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В Кремле заявили, что Украина будет наносить удары вглубь РФ оружием США
Песков: очевидно, что ВСУ будут пытаться наносить удары вглубь территории РФ
04 сентября 2024, 08:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по территории России с использованием американского оружия уже происходят, и украинская сторона будет стремиться продолжать это делать. Так он прокомментировал возможную реакцию Москвы на решение Вашингтона разрешить Киеву наносить удары по России.
Песков подчеркнул, что Москва учитывает данный факт. Он также отметил, что Вашингтон уже глубоко вовлечен в конфликт и не нужно быть экспертом, чтобы это понять.

Прежде агентство Reuters сообщило, что США готовятся передать Украине крылатые ракеты большой дальности. Эти ракеты способны поражать цели в глубине России. Согласно источникам, речь идет о ракетах JASSM класса «воздух-поверхность», которые могут быть доставлены в Киев уже этой осенью.

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