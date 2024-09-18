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Эстония и Финляндия хотят закрыть Финский залив для движения флота РФ

18 сентября 2024, 14:09
Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Эстония и Финляндия разрабатывают план полного запрета движения флота России в Финском заливе. Об этом журналистам рассказал командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, его слова передает ТАСС.
«Морская оборона — это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — заявил Мерило.

Он пояснил, что закрытие Финского залива будет зависеть от ситуации с безопасностью. По его словам, данная мера будет принята в случае возникновения какой-либо опасности со стороны России, для собственной защиты.



Ранее в Минобороны Финляндии сообщили, что российское судно подозревается в предполагаемом нарушении финских границ. Уточнялось, что речь шла о границе морской акватории в Финском заливе.

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