Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что Ханой рассматривает Вашингтон как «стратегического партнера» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона, в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Об этом сообщает Vietnam Plus.