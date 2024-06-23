Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО

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Президент Эстонии Алар Карис выступил с призывом увеличить расходы на оборону в соответствии с обязательствами перед НАТО, сообщает газета Postimees.
В ходе выступления в Нарве он подчеркнул важность инвестиций в оборону как гарантии свободы Эстонии. Карис также отметил, что в Эстонии постоянно находятся военные подразделения из стран-членов НАТО, включая ядерные державы, такие как США, Франция и Великобритания.
Он также отметил готовность Эстонии использовать свое вооружение и боеприпасы для нанесения ответных ударов на территории потенциальных противников.
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«Необходимо серьезно рассмотреть вопрос о дополнительных инвестициях в закупку боеприпасов, особенно если такое решение поддерживается оборонными планами НАТО», — подчеркнул Карис в своем заявлении для газеты.
Он также отметил готовность Эстонии использовать свое вооружение и боеприпасы для нанесения ответных ударов на территории потенциальных противников.
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Артем Кузьмин