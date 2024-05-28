Депутат Чепа высказался о праве спикера Рады на переговоры от имени Украины

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После истечения полномочий действующего президента Украины власть переходит в руки законодательной власти. Такое положение закреплено Конституцией страны, сообщил изданию «Лента.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
Он заявил, что право на ведение переговоров от имени Киева теперь будет за спикером парламента Русланом Стефанчуком. Также он будет наделен правом подписывать документы, в том числе, мирные соглашения.
Парламентарий обратил внимание на то, что в Конституции Украины не предусмотрена отмена выборов президента в случае войны в стране. В таком случае легитимными считаются парламент и спикер Рады, заключил Чепа.
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Анастасия Хохлова