Стало известно о приказе охраны Зеленского сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

Полковник Государственной охраны Украины, который подозревается в покушении на президента Владимира Зеленского, в начале специальной военной операции (СВО) отдал приказ своим подчиненным сложить оружие, если Вооруженные силы России войдут в Киев. Об этом сообщает газета Times.
«Мы не армия, наша задача не защищать Украину, и мне не платят достаточно, чтобы здесь организовывать Брестскую крепость», — заявил тогда арестованный военный своим подчиненным.Сотрудники Государственной охраны не сообщили о приказе своему руководству, посчитав его эмоциональной реакцией на начало боевых действий.
7 мая Служба безопасности Украины объявила, что совместно с контрразведкой предотвратила планы по физическому устранению представителей высшего военно-политического руководства страны.
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