Путин изучил Конституцию Украины и высказался о нелегитимности Зеленского

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Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, а о полномочиях главы государства там ничего не сказано. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, комментируя нелегитимность Владимира Зеленского.
Также он уточнил, что в украинской Конституции отсутствуют статьи о том, что президентские выборы пролонгируются в случае непроведения следующих из-за действующего в стране военного положения.
Напомним, что полномочия Владимира Зеленского как главы государства истекли 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться ещё в марте, но их отменили из-за военного положения.
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Анастасия Чинкова