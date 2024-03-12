Депутат Чепа заявил о террористической сущности США

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США, продолжая поставлять оружие Украине, демонстрируют свою террористическую сущность.
«Новые поступления американского оружия на Украину могут лишь затянуть провал и дальнейшее падение киевского режима и замедлить начало переговоров по конфликту. Все эти угрозы об ударах по Крыму подтверждают террористическую сущность США», — отметил в беседе с «Известиями» Чепа.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что главная цель и задача НАТО – не оборона, а ослабление и расчленение России. А генсек Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что Североатлантический альянс не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту Эммануэлю Макрону необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам.
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Мелисса Тимофеева