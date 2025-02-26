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Депутат Делягин назвал «нереальным» снятие санкций США с РФ в ближайшее время

Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Снятие санкций против России на сегодняшний день выглядит нереальным. Однако, вероятно, что отдельные страны начнут локально отменять ограничения. Так считает заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы Михаил Делягин.
«Локальной отмены ограничений через некоторое время можно ожидать, но всерьёз говорить о прекращении санкционной агрессии против России, и тем более о возвращении нам украденных у нас денег и компенсации морального и материального ущерба, который нам нанесли, — для этого нужно иметь дипломатию, которая защищает национальные интересы России», — заявил Делягин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Будет ли это возможно, станет видно со временем. Однако пока, по словам эксперта, подобное развитие событий выглядит нереальным.

При этом он отметил, что если антироссийские санкции все же отменят, то это сыграет положительную роль для экономики страны. Тем не менее, вовсе необязательно, что после этого Центробанк начнет ослаблять денежно-кредитную политику, заключил эксперт.

Напомним, ранее обозреватели издания The Financial Times писали, что США могут в скором времени снять с России многочисленные санкции. Такому развитию событий во многом поспособствовали недавние переговоры делегаций двух стран в Эр-Рияде.


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Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля
26 февраля 2025, 20:10

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Об этом глава государства заявил в ходе первого заседания кабмина.
Американский лидер заявил, что соглашение, которое будет подписано 28 февраля является очень важным. Трамп поблагодарил министра торговли США Говарда Латника и министра финансов США Скотта Бессента за проделанную работу.

Трамп подчеркнул, что Штаты уже вложили порядка 350 миллиардов долларов в поддержку Украины. Европа, в свою очередь, предоставила только 100 миллиардов.

По словам президента, рассматриваемый вопрос важен в равной степени как для США, так и для стран Европы. К тому же, она находится гораздо ближе к Украине, поэтому ей следует делать гораздо больше.

Новая сделка, продолжил Трамп, позволит США вернуть вложенные средства и получать дополнительные доходы в будущем.

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Суд обязал Трампа разморозить иностранную помощь за два дня
26 февраля 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Nastco

Два дня на разморозку иностранной помощи дал суд США президенту Дональду Трампу, пишет Associated Press (AP).
«Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его [первого] судебного постановления», — сказано в материале.
Указывается, что сотрудники американского Агентства по вопросам международного развития (USAID) заявляли, что они не в курсе каких-либо выполненных платежей.

После инаугурации Трампа на сайте Белого дома появился указ о трехмесячной приостановке помощи Вашингтона другим государствам, выделяемой для развития.

Ранее сообщалось, что потребовал от Парижа МИД РФ.

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В Московской области впервые заметили редкую бабочку
26 февраля 2025, 18:11

Фото: Минэкологии МО / Ф.С.Пудовиков

На территории Московской области впервые обнаружили голубянку блёклую, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Этот вид бабочки считается обитателем более южных широт. Его обнаружили в ходе мониторинга объектов растительного и животного мира, проводимого для ведения Красной книги Московской области.

Голубянка блёклая, или голубянка бледная, – бабочка из семейства голубянок, появление которой в Подмосковье стало сюрпризом. Крылья самцов окрашены в голубой цвет с чёрным чешуйчатым опылением, крылья самок имеют однотонно серый оттенок.
«Обнаружение голубянки блёклой в Подмосковье – важное событие, подчеркивающее необходимость постоянного мониторинга и изучения изменений в наших экосистемах для сохранения редких видов», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
До недавнего времени ареал голубянки блеклой не простирался севернее Воронежской и Белгородской областей. И только с 2020 года бабочка начала появляться в Тульской и Рязанской областях. Обнаружение её в Подмосковье говорит о заметном расширении ареала, изменениях климата, появлении кормовых баз для гусениц и взрослых особей.

В министерстве напомнили, что сегодня почти три четверти видов животных из Красной книги Московской области – это 269 таксонов беспозвоночных, в основном насекомых. Особое место среди них занимают бабочки, которых насчитали 117 видов. В в их числе – редкие представители семейства голубянок, такие, как зефир дубовый, хвостатка падубовая, червонец гелла, голубянка орион и многие другие.

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«Предъявите документ»: Лавров потребовал у Парижа разъяснений по изъятию доходов от активов РФ
Лавров потребовал у Парижа разъяснений по поводу изъятия доходов от активов РФ
26 февраля 2025, 16:48

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от Парижа разъяснений по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил о возможности использования прибыли, полученной с замороженных в европейских странах российских зарубежных активов.
Соответствующий вопрос руководитель российского внешнеполитического ведомства задал во время пресс-конференции по итогам визита в Катар. Лавров назвал соответствующую реплику французского лидера довольно интересной.

Он отметил парадоксальность слов Макрона, который сказал, что трогать сами российские активы, замороженные в Европе, нельзя, а вот направить прибыль, полученную от этих активов, на поддержку Украины — можно.

«Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком международном документе разрешается использовать прибыль с того, что ранее было своровано», — отметил министр.

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#лавров
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#макрон
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Президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к тюремному заключению
26 февраля 2025, 16:08

Милорад Додик (фото: kremlin.ru)

Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к тюремному заключению и наложил запрет на ведение политической деятельности. Об этом сообщает боснийская газета Dnevni Avaz.
Отмечается, что Додика приговорили к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету на осуществление политической деятельности. Причиной введения таких мер указано неподчинение Высокому представителю международного сообщества в стране Кристиану Шмидту.

Приговор был вынесен судом первой инстанции. Окончательное решение по делу примет палата второй инстанции Суда Боснии и Герцеговины после того, как защита и обвинение подадут апелляции.

Напомним, что в августе 2023 году против Додика выдвинули обвинения после того, как он подписал указ, согласно которому решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины были объявлены недействительными на территории Республики Сербской.

В МИД России выразили серьёзные опасения о последствиях, которые могут возникнуть после вынесения приговора Додику. В российском ведомстве указали, что обвинения против главы государства были сфабрикованы и направлены против всего сербского народа.

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