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Соединённые Штаты могут в скором времени снять с России многочисленные санкции. Такому развитию событий во многом поспособствовали недавние переговоры делегаций двух стран в Эр-Рияде.
Такое мнение высказали обозреватели издания The Financial Times. В публикации отмечается, что Россия, учитывая, что американский лидер не только политик, но и бизнесмен, подготовила ряд интересных совместных инвестиционных проектов.
Делегацию России на переговорах в столице Саудовской Аравии, которые состоялись на прошлой неделе, представляли глава МИД страны Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и, что особенно важно в свете вышесказанного, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече приняли участие помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам завершившихся переговоров обе стороны заявили об их позитивных итогах и проработке условий и сроков новых российско-американских встреч на различных уровнях, вплоть до высшего.
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«Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — пишут авторы материала.
Делегацию России на переговорах в столице Саудовской Аравии, которые состоялись на прошлой неделе, представляли глава МИД страны Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и, что особенно важно в свете вышесказанного, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече приняли участие помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам завершившихся переговоров обе стороны заявили об их позитивных итогах и проработке условий и сроков новых российско-американских встреч на различных уровнях, вплоть до высшего.
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Александр Бойцов