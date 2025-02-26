«В какой-то момент»: Трамп задумывается об отмене антироссийских санкций

Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем. Однако в настоящее время никаких договорённостей на этот счёт нет.
На встрече с журналистами пула Белого дома в Овальном кабинете американский лидер заявил, что «мы не снимали ни с кого каких-то санкций». Он также добавил, что в какой-то момент это, конечно, произойдёт, но «прямо сейчас» никаких решений по этому вопросу не принималось.
Когда президента США спросили, обсуждалась ли уже возможность усиления либо, наоборот, смягчения антироссийских санкций в связи с вопросами и условиями урегулирования украинского конфликта, Трамп также ответил отрицательно.
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Когда президента США спросили, обсуждалась ли уже возможность усиления либо, наоборот, смягчения антироссийских санкций в связи с вопросами и условиями урегулирования украинского конфликта, Трамп также ответил отрицательно.
«Нет, мы не рассматривали какие-либо санкции», — сказал глава Белого дома
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Александр Бойцов