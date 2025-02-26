Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «В какой-то момент»: Трамп задумывается об отмене антироссийских санкций

«В какой-то момент»: Трамп задумывается об отмене антироссийских санкций

Дональд Трамп рассматривает вопрос отмены антироссийских санкций в будущем
Фото: whitehouse.gov

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем. Однако в настоящее время никаких договорённостей на этот счёт нет.
На встрече с журналистами пула Белого дома в Овальном кабинете американский лидер заявил, что «мы не снимали ни с кого каких-то санкций». Он также добавил, что в какой-то момент это, конечно, произойдёт, но «прямо сейчас» никаких решений по этому вопросу не принималось.

Когда президента США спросили, обсуждалась ли уже возможность усиления либо, наоборот, смягчения антироссийских санкций в связи с вопросами и условиями урегулирования украинского конфликта, Трамп также ответил отрицательно.

«Нет, мы не рассматривали какие-либо санкции», — сказал глава Белого дома

Читайте также:

В России оценили вероятность скорой отмены антироссийских санкций США

Обозреватели Financial Times допустили скорое снятие санкций США с России

Депутат Белик назвал санкции против РФ бессмысленными и вредными для ЕС
#сша
#санкции
#дома
#лидер
#трамп
«Могут выгнать из НАТО»: В Финляндии задумались о судьбе Скандинавии в составе альянса
Аналитик Лассила: Трамп может выгнать нас и Швецию из НАТО по требованию России
26 февраля 2025, 09:11

Фото: istockphoto/naumoid

Президент США Дональд Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО, если на таком условии будет настаивать Россия при заключении мирного соглашения по Украине. Такое мнение высказал научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила.
В интервью финскому информационному агентству STT он заявил, что Москва вполне может потребовать возвращения Североатлантического альянса к границам 1997 года. В этом случае дальнейшее пребывание в составе НАТО Финляндии и Швеции окажется под большим вопросом, считает эксперт.

«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — сказал Лассила.

Аналитик призвал соотечественников и граждан соседней Швеции быть готовыми именно к такому развитию событий, «сохранять хладнокровие» и не пугаться заранее.

Читайте также:

Раскрыт план Макрона и Стармера против России

В НАТО озвучили ключевой урок конфликта на Украине

Финляндия выступает против быстрого заключения соглашения по Украине
#москва
#эксперт
#интервью
#нато
#финляндия
#швеция
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политик из ФРГ Нимайер: Автопроизводители и инженерные фирмы хотят вернуться в Россию
Политик Нимайер: Немецкий автопром и инженерные фирмы хотят вернуться в Россию
26 февраля 2025, 08:50

Фото: istockphoto/Leestat

Инженерные компании из Германии, также как и немецкие производители автомобилей, крайне заинтересованы в скорейшем возвращении в Россию в случае отмены санкций. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что в средствах массовой информации в его стране уже давно обсуждается тема возвращения крупных инженерных фирм и предприятий автопрома на российский рынок. Экономическая ситуация в Германии сейчас далека от радужной, поэтому новые, вернее, хорошо забытые старые рынки сбыта для крупных немецких автоконцернов были бы весьма кстати. Это помогло бы избежать масштабных сокращений рабочих мест, к которым готовится, например, Volkswagen, что вызывает вполне понятные протесты и недовольство рабочих.

Кроме того, по мнению Нимайера, помимо инженерных компаний и автопроизводителей, совсем не против возвращения на обширный российский рынок были бы и фирмы и предприятия, работающие в области розничной торговли. Все ждут отмены антироссийских санкций, заключил политик.

Читайте также:

Германия может попытаться наладить отношения с Россией уже в этом году

В Германии заявили, что хотят наладить отношения с Россией

На Западе заявили о нежелании Германии разрывать связи с Россией
#рынок
#предприятия
#протесты
#новости
#германия
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп поддержал идею Путина о сделке США и РФ по редкоземельным металлам
26 февраля 2025, 01:04

Фото: iStock/Sven Loeffler

Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина о сделке Штатов и РФ по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — говорится в публикации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России заключить с США соглашение о работе в области редкоземельных металлов. К тому же российский лидер предложил Штатам совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Размер инвестиций американской стороны оценивается в 15 миллиардов рублей.

Читайте также:

Песков: Лидеры РФ и США проявили политическую волю к возобновлению отношений

В России оценили вероятность скорой отмены антироссийских санкций США

Обозреватели Financial Times допустили скорое снятие санкций США с России
#сша
#соглашение
#владимир путин
#президент
#проект
#лидер
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия может попытаться наладить отношения с Россией уже в этом году
Юрий Самонкин: В этом году мы увидим восстановление отношений РФ и ФРГ
26 февраля 2025, 00:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Победивший на парламентских выборах в Германии лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц может попытаться наладить отношения с Россией уже в этом году, считают некоторые эксперты.
Своим мнением на этот счет поделился президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

«В настоящий момент в Евросоюзе доминирует формат интеллектуальной революции. В этой ситуации лозунги и взгляды Дональда Трампа на глобальное мироустройство, восстановление отношений с Россией, создание экономических сделок, ликвидацию военных конфликтов, решения по вопросам Украины становятся в информационном поле для ряда политиков популярной мантрой», — рассказал Самонкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, Германия является неоднородной страной, имеющей альтернативные позиции. Кроме того, в ФРГ есть политики, которые поддерживают мнение Дональда Трампа на счет Украины.

Эксперт уверен, что уже в этом году в Германии начнут появляться мнения на счет восстановления отношений с Россией.

Так, Самонкин считает, что Мерц сейчас будет продолжать русофобскую линию Шольца, однако уже в течение года изменит тактику, и в итоге он станет умеренным политиком, занимающим двухстороннюю позицию: требовать поставлять оружие Украине, и одновременно с этим выражать готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным о восстановлении экономических отношений, пояснил эксперт.

Читайте также:

В США оценили подход нового канцлера Германии к России

В Германии заявили, что хотят наладить отношения с Россией

Стало известно о явке на парламентских выборах в Германии
#сша
#эксперт
#оружие
#президент
#мнение
#германия
#фрг
#отношения
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Лидеры РФ и США проявили политическую волю к возобновлению отношений
25 февраля 2025, 16:44

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Лидеры России и Соединённых Штатов проявили политическую волю к возобновлению диалога и восстановлению отношений между государствами, которые при предыдущей администрации Белого дома были практически сведены к нулю.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В качестве первоочередных мер по возврату к конструктивному диалогу он назвал нормализацию деятельности дипломатических ведомств России и США на взаимной основе. Именно эти меры и буду обсуждаться на экспертном уровне на предстоящих переговорах, пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, именно тем, что насущные вопросы касаются восстановлению нормального функционирования посольств и устранению препон в работе дипломатов, которые появились при администрации Байдена, обусловлено то, что следующие контакты России и США пройдут по линии министерства иностранных дел.

Читайте также:

Песков оценил заявления Трампа о Зеленском

Песков: Россия никогда не требовала вывода военных НАТО из Восточной Европы

Песков: Путин планирует провести международный телефонный разговор
#сша
#меры
#дмитрий песков
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате