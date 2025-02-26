Стало известно, когда США могут смягчить санкции против РФ

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США могут смягчить санкции против России после разрешения украинского конфликта, но сейчас об этом говорить еще рано. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем. Однако в настоящее время никаких договорённостей на этот счёт нет.
Политолог отметил, что на данный момент снятие санкций между США и Россией пока не обсуждаются. Этот вопрос начнет решаться после того, как возобновится работа дипломатических служб.
По его словам, еще рано предполагать, какие именно санкции могут снять США. Эти вопросы будут решаться в рамках переговоров между сторонами. Однако Дудаков предположил, что первыми снимут те ограничения, которые негативно влияют на экономику США.
Тем не менее для России важно, чтобы США смягчили санкции в энергетике для того, чтобы беспрепятственно поставлять российский сжиженный природный газ, заключил эксперт.
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Политолог отметил, что на данный момент снятие санкций между США и Россией пока не обсуждаются. Этот вопрос начнет решаться после того, как возобновится работа дипломатических служб.
«Это будет процесс не самый быстрый — может и год, и полгода занять. Но если администрация Трампа будет пытаться побыстрее с нами (с Россией — ред.) договориться по Украине, то возможно смягчение санкций и в краткосрочной перспективе», — допустил Дудаков в беседе с «Известиями».
По его словам, еще рано предполагать, какие именно санкции могут снять США. Эти вопросы будут решаться в рамках переговоров между сторонами. Однако Дудаков предположил, что первыми снимут те ограничения, которые негативно влияют на экономику США.
«Это, например, импорт титана для американской аэрокосмической индустрии и импорт низкообогащенного урана для американских атомных электростанций. Это импорт стали, алюминия и некоторых других металлов в США, также импорт удобрений», — уточнил Дудаков.
Тем не менее для России важно, чтобы США смягчили санкции в энергетике для того, чтобы беспрепятственно поставлять российский сжиженный природный газ, заключил эксперт.
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Элина Позднякова