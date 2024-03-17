В Подмосковье отметили востребованность голосования среди пациентов больниц

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В Подмосковье предусмотрена возможность проголосовать на выборах президента для пациентов стационаров. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель федерального проекта «Здравконтроль» Евгений Мартынов.
«В рамках нашего проекта мы ведём общественный контроль возможности голосовать для тех людей, которые либо в плановом порядке, либо экстренно попали в больницы. Пациенты, которые в состоянии спуститься и проголосовать, могут это сделать на избирательных участках, открытых на первых этажах больниц. А те, кто не может, либо голосуют электронным путём, либо заранее сообщили представителям медицинских организаций, и к ним пришли в рамках выездного голосования с урной», – пояснил Мартынов.Он также отметил большую явку на голосовании среди пациентов подмосковных больниц.
«Мы информировали жителей о возможности проголосовать в больницах в рамках системы медицинских чатов и на медийных ресурсах Общественной палаты. Поэтому явка высокая. Мы знаем, что это очень востребованная услуга, и люди хорошо на это откликаются. Процент проголосовавших большой», – заверил зампред подмосковной Общественной палаты.Представители федерального проекта «Здравконтроль» в воскресенье проконтролировали голосование в Одинцовской больнице.
«Сегодня мы посмотрели, как организована возможность проголосовать для пациентов Одинцовской больницы. Это одно из ведущих медицинских учреждений Московской области, поэтому хотелось посмотреть изнутри, как это организовано. Всё штатно, на высоком уровне», – заключил Мартынов.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В 27 городских округах региона в местах временного пребывания избирателей открыты 57 участков. По данным Мособлизбиркома, в медучреждениях работают 39 временных участков.
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Лора Луганская