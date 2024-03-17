Зампред Мособлдумы Рожнов заявил о необходимости обеспечить безопасность избирателей

Фото: Радио 1
Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов высоко оценил уровень организации голосования на выборах президента в Подмосковье. Как передаёт корреспондент «Радио 1», он особо отметил оперативную реакцию представителей УИК на нештатные ситуации.
«Всё организовано очень хорошо. И очень важно, что мы оперативно реагируем. Сегодня я приходил на участки, и везде представители органов правопорядка стоят рядом с урнами. Были единичные неприятные случаи, когда люди совершали уголовно наказуемые деяния. Мы должны были обеспечить безопасность тех, кто проголосовал, опустил бюллетени, и сделать так, чтобы их голоса были обязательно учтены», – сказал подмосковный депутат.Он также отметил заинтересованность жителей Подмосковья в определении дальнейшей судьбы страны, о чём говорит очень высокая явка.
«Люди ответственно относятся к голосованию. Сегодня уже с утра был очереди на участках. А на некоторых, как мне говорили, с 8 часов стояли очереди, люди хотели проголосовать. Наверное, мы выходим по явке на 75-77%. Это очень хороший показатель», – считает Рожнов.В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.
Читайте также:
Глава регионального штаба «Бессмертного полка» назвал Подмосковье комфортным местом для голосования
В Подмосковье отметили востребованность голосования среди пациентов больниц
Явка на президентских выборах в Подмосковье к 18 часам подошла к 4,5 млн человек
Лора Луганская