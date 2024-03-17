Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зампред Мособлдумы Рожнов заявил о необходимости обеспечить безопасность избирателей

Зампред Мособлдумы Рожнов заявил о необходимости обеспечить безопасность избирателей

17 марта 2024, 19:24
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов высоко оценил уровень организации голосования на выборах президента в Подмосковье. Как передаёт корреспондент «Радио 1», он особо отметил оперативную реакцию представителей УИК на нештатные ситуации.
«Всё организовано очень хорошо. И очень важно, что мы оперативно реагируем. Сегодня я приходил на участки, и везде представители органов правопорядка стоят рядом с урнами. Были единичные неприятные случаи, когда люди совершали уголовно наказуемые деяния. Мы должны были обеспечить безопасность тех, кто проголосовал, опустил бюллетени, и сделать так, чтобы их голоса были обязательно учтены», – сказал подмосковный депутат.
Он также отметил заинтересованность жителей Подмосковья в определении дальнейшей судьбы страны, о чём говорит очень высокая явка.

«Люди ответственно относятся к голосованию. Сегодня уже с утра был очереди на участках. А на некоторых, как мне говорили, с 8 часов стояли очереди, люди хотели проголосовать. Наверное, мы выходим по явке на 75-77%. Это очень хороший показатель», – считает Рожнов.
В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.

Читайте также:

Глава регионального штаба «Бессмертного полка» назвал Подмосковье комфортным местом для голосования

В Подмосковье отметили востребованность голосования среди пациентов больниц

Явка на президентских выборах в Подмосковье к 18 часам подошла к 4,5 млн человек
#голосование
#выборы
#президент
#россия
#депутат
#мособлдума
#олег рожнов
#московская область
#подмосковье
#безопасность
#избиратели
#участок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава регионального штаба «Бессмертного полка» назвал Подмосковье комфортным местом для голосования
17 марта 2024, 19:07

Фото: Радио 1

Подмосковье – одно из самых комфортных мест для голосования на выборах. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Московской области, член Общественной палаты региона Валерий Анисимов. В последний день выборов президента он посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Центр, как мне кажется, самый уникальный в стране. Видно все участки под широким углом – очень комфортное место для наблюдателей. В Подмосковье одно из самых больших количеств камер, задействованных на выборах. Можно не просто посмотреть, но и отмотать видео на нужное время и место, если у наблюдателей есть какие-то сомнения», – поделился Анисимов.

Он добавил, что уже проголосовал всей семьей в Люберцах. По словам Анисимова, вместе с супругой они учат детей ответственно относиться к важным для страны событиям.

Читайте также:

В Подмосковье отметили востребованность голосования среди пациентов больниц

Явка на президентских выборах в Подмосковье к 18 часам подошла к 4,5 млн человек

Политолог Добромелов: работа подмосковного Центра наблюдения повышает легитимность выборов
#выборы
#голосование
#московская область
#подмосковье
#бессмертный полк
#общественная палата московской области
#президент
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье отметили востребованность голосования среди пациентов больниц
17 марта 2024, 18:53

Фото: Радио 1

В Подмосковье предусмотрена возможность проголосовать на выборах президента для пациентов стационаров. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель федерального проекта «Здравконтроль» Евгений Мартынов.
«В рамках нашего проекта мы ведём общественный контроль возможности голосовать для тех людей, которые либо в плановом порядке, либо экстренно попали в больницы. Пациенты, которые в состоянии спуститься и проголосовать, могут это сделать на избирательных участках, открытых на первых этажах больниц. А те, кто не может, либо голосуют электронным путём, либо заранее сообщили представителям медицинских организаций, и к ним пришли в рамках выездного голосования с урной», – пояснил Мартынов.
Он также отметил большую явку на голосовании среди пациентов подмосковных больниц.
«Мы информировали жителей о возможности проголосовать в больницах в рамках системы медицинских чатов и на медийных ресурсах Общественной палаты. Поэтому явка высокая. Мы знаем, что это очень востребованная услуга, и люди хорошо на это откликаются. Процент проголосовавших большой», – заверил зампред подмосковной Общественной палаты.
Представители федерального проекта «Здравконтроль» в воскресенье проконтролировали голосование в Одинцовской больнице.
«Сегодня мы посмотрели, как организована возможность проголосовать для пациентов Одинцовской больницы. Это одно из ведущих медицинских учреждений Московской области, поэтому хотелось посмотреть изнутри, как это организовано. Всё штатно, на высоком уровне», – заключил Мартынов.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В 27 городских округах региона в местах временного пребывания избирателей открыты 57 участков. По данным Мособлизбиркома, в медучреждениях работают 39 временных участков.

Читайте также:

Явка на президентских выборах в Подмосковье к 18 часам подошла к 4,5 млн человек

Политолог Добромелов: работа подмосковного Центра наблюдения повышает легитимность выборов

Явка избирателей в Подмосковье превысила показатели прошлых президентских выборов
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#больницы
#здравоохранение
#пациенты
#московская область
#подмосковье
#общественная палата московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Добромелов: работа подмосковного Центра наблюдения повышает легитимность выборов
17 марта 2024, 18:25

Фото: ​пресс-служба Мособлизбиркома

Работа Центра общественного наблюдения за выборами в Одинцове повышает легитимность голосования. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие мнение после осмотра центра высказал директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
«Впечатления очень хорошие. Этот центр позволяет повысить легитимность избирательного процесса. Он очень эргономичный и технологичный. Поражает качество камер видеонаблюдения», – сказал Добромелов.
Он также отметил, что в последние годы большинство граждан России, согласно опросам всех социологических центров, в целом доверяют выборам.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

Читайте также:

Явка на президентских выборах в Подмосковье к 18 часам подошла к 4,5 млн человек

Явка избирателей в Подмосковье превысила показатели прошлых президентских выборов

Участник СВО из Подмосковья объяснил важность выборов президента
#выборы
#голосование
#подмосковье
#московская область
#цон
#одинцово
#политолог
#президент
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Явка на президентских выборах в Подмосковье к 18 часам подошла к 4,5 млн человек
17 марта 2024, 18:15

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Явка избирателей на выборах президента на территории Московской области по состоянию на 18 часов составила 4 493 276 человек. Об этом информировали в пресс-службе Мособлизиркома.
«На избирательные участки пришли 3 679 267 человек, дистанционным электронным голосованием воспользовались 814 009», – говорится в сообщении.
В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.

Как заявил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин, общая явка избирателей на выборах президента превышает в Подмосковье этот показатель 2018 года.

Читайте также:

Явка избирателей в Подмосковье превысила показатели прошлых президентских выборов

Участник СВО из Подмосковья объяснил важность выборов президента

Подмосковный ЦОН за два дня голосования принял около 800 сигналов о возможных нарушениях
#голосование
#выборы
#президент
#россия
#подмосковье
#московская область
#явка
#избиратели
#мособлизбирком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белом доме назвали причину отступления ВСУ из Донбасса
Белый дом: ВСУ отступают на Донбассе из-за нехватки боеприпасов
17 марта 2024, 18:04

Фото: iStock/lucky-photographer

ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, поэтому вынуждены отступать на Донбассе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала АВС.
По его словам, украинская армия отходит на вторую или третью линию обороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают дефицит вооружения под Угледаром. Из-за опасений прорыва линии обороны ВС РФ, в США задумались о поставке дополнительного военного транша.

Предполагается, что Киеву будет направлено 300 миллионов долларов.

Читайте также:

Опубликованы кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ из ПЗРК «Верба»

Раскрыты потери ВСУ на авдеевском направлении

Названа причина отставки представителей ВСУ
#сша
#дефицит
#всу
#вс рф
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Явка избирателей в Подмосковье превысила показатели прошлых президентских выборов
17 марта 2024, 18:02

Фото: Радио 1

Общая явка избирателей на выборах президента России превышает в Подмосковье этот показатель 2018 года. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин. По его словам, к 15 часам в регионе проголосовали более 4,1 млн жителей.
По его оценке, росту явки способствовали технологические новшества, увеличение сроков проведения выборов, а также повышение внимания общества к политике.
«Произошла консолидация гражданского общества, и люди действительно воспринимают сейчас процесс волеизъявления как полную свободу выбора, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Мы видим, что выборы привлекли внимание всего осознанного гражданского общества Росси, в частности, Московской области», – сказал Берёзкин.
В голосовании на выборах президента России 18 марта 2018 года участвовали около 3,7 млн человек.

В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.

Читайте также:

Участник СВО из Подмосковья объяснил важность выборов президента

Подмосковный ЦОН за два дня голосования принял около 800 сигналов о возможных нарушениях

В Мособлизбиркоме провокаторов предупредили о бесполезности порчи бюллетеней
#илья берёзкин
#мособлизбирком
#явка
#избиратели
#президент
#россия
#выборы
#голосование
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участник СВО из Подмосковья объяснил важность выборов президента
17 марта 2024, 17:45

Фото: Радио 1

Житель Подмосковья Юрий Сахаров лишь позавчера вернулся на побывку из зоны проведения спецоперации, куда отправился добровольцем. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в воскресенье, заключительный день выборов президента России, он побывал в Центре общественного наблюдения за выборами Московской области.
«Время сейчас такое, что нельзя сидеть на месте. Нужно проявлять гражданскую позицию, нужно идти голосовать и сделать правильный выбор. Я позавчера приехал, пришёл на свой избирательный участок и проголосовал. Всё прозрачно», – сказал Юрий после осмотра центра в Одинцове.
Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.

Читайте также:

Подмосковный ЦОН за два дня голосования принял около 800 сигналов о возможных нарушениях

В Мособлизбиркоме провокаторов предупредили о бесполезности порчи бюллетеней

Режиссёр Угольников рассказал, что привлекло его в подмосковном Центре наблюдения
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#спецоперация
#сво
#добровольцы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный ЦОН за два дня голосования принял около 800 сигналов о возможных нарушениях
17 марта 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Подмосковный Центр общественного наблюдения 15 и 16 марта принял чуть более 800 сигналов о потенциальных нарушениях на выборах президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привела зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
«За 15 и 16 марта у нас было 813 сигналов о возможных нарушениях. Мы вместе с экспертами ЦОН совершили из нашего Центра общественного наблюдения 1081 экспертный звонок для разъяснения ситуации в ТИКи, УИКи и «Службу заботы» Мособлизбиркома. Подтвердилось 236 недочётов. Остальное – просьбы граждан разъяснить какие-то моменты, которые им виделись как нарушения. Иногда это были просто вопросы. 152 недоразумений оперативно устранено», – уточнила Дмитриева.
Говоря о типичных нарушениях, она обратила внимание на то, что большинство таковыми не являются. Чаще всего это обычные недоразумения, однако случаются и неприятные инциденты.
«Был случай, когда в городском округе Подольск молодая мама с малышом в коляске пришла на избирательный участок, и коляску не пропустили из соображений безопасности. Конечно, ни одна адекватная мать не оставит коляску с ребёнком на улице, поэтому это тоже квалифицировалось как недоразумение, нарушение. Мы обратились в «Службу заботы», и в данный момент проходит надомное голосование. То есть этот инцидент тоже нивелирован», – отметила зампред подмосковной Общественной палаты.
Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.

Читайте также:

В Мособлизбиркоме провокаторов предупредили о бесполезности порчи бюллетеней

Режиссёр Угольников рассказал, что привлекло его в подмосковном Центре наблюдения

Депутат Фетисов: в Подмосковье с каждым годом совершенствуется организация выборов
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#нарушения
#цон
#общественная палата московской области
#президент
#россия
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мособлизбиркоме провокаторов предупредили о бесполезности порчи бюллетеней
17 марта 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье во время выборов президента было зафиксировано три попытки залить зелёнку в урны для голосования и две попытки поджога. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин. Однако, по его словам, злоумышленникам следует знать, что окончательно испортить бюллетень для голосования зелёнкой невозможно.
«Бюллетени полностью покрываются зелёной краской и кажется, что всё пропало – волеизъявление граждан нельзя будет восстановить. Но оказалось, что всё совсем не так. После инцидента на небольшое время приостанавливается работа комиссии, урна опечатывается, голосование продолжается в резервный стационарный ящик. По окончании дня голосования урна вскрывается для перемещения бюллетеней в пакет для хранения. И как бы ни хотелось провокаторам, зелёнка не является таким средством, которое окончательно портит бюллетень. Отметку избирателя в клеточке для голосования можно спокойно определить. Такие бюллетени мы считаем действительными», – разъяснил Берёзкин.
По его словам, утраченный бюллетень за всё время голосования в Московской области – всего один.
«Женщина сожгла свой бюллетень. Это попытка не повлиять на избирательный процесс, а сорвать его, намеренный способ испортить имущество, в том числе государственное. Однако это на результат голосования не повлияет», – отметил глава Мособлизбиркома.
В целом он назвал ситуацию на избирательных участках в Подмосковье штатной.
«Все участки работают, серьёзных сбоев в работе системы электроснабжения и в работе КОИБов не предвидится, ситуация штатная», – сказал Берёзкин журналистам.
Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.

Читайте также:

Режиссёр Угольников рассказал, что привлекло его в подмосковном Центре наблюдения

Депутат Фетисов: в Подмосковье с каждым годом совершенствуется организация выборов

Полковник юстиции Крегжде: Центр общественного наблюдения позволяет реагировать на любую ситуацию
#мособлизбирком
#выборы
#илья берёзкин
#голосование
#президент
#россия
#нарушения
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф