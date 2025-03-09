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Депутат ЕП Блага: Евросоюз в ужасе от перспективы мира на Украине

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Политики в Европейском союзе (ЕС), в том числе в Европарламенте, в ужасе от становящейся всё более реальной перспективы заключения мира на Украине. Потому что они настроены только воевать.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Он признался, что испытывает глубокое чувство разочарования, потому что европейские политики настроены только «воевать, воевать и воевать». Это выражение Дональд Трамп употребил в отношении главы киевского режима Зеленского, но то же самое относится и ко многим членам Европарламента, посетовал Блага.

«Европейский союз <…> был основан на мире и на экономическом процветании. Это было главной ценностью и идеей Европейского союза. А сейчас основа ЕС — это война и милитаризм. Это просто безумие. Вот почему я против того, что делает Европейский Союз против России», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что ЕС сейчас сам себя загоняет, если уже не загнал, в добровольную изоляцию. Парламентарий указал, что Россия поддерживает хорошие взаимоотношения с Китаем, Бразилией, странами Африки, Азии и Латинской Америки. Потеплели отношения даже с постоянным геополитическим противником — Соединённым Штатами. И только русофобская Европа по-прежнему хочет продолжать войну против России, заключил Любош Блага.

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#ес
Трамп заткнул журналиста NBC, заговорившего о конфликте между Маском и Рубио
Трамп резко прервал журналиста NBC, спросившего о конфликте между Маском и Рубио
09 марта 2025, 08:44

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вновь избранный и уже активно действующий американский президент Дональд Трамп резко прервал журналиста NBC, фактически заткнув тому рот. Корреспондент осмелился задать вопрос о конфликте между главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском и госсекретарём США Марко Рубио.
Об инциденте рассказал в своей социальной сети Х бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг. Журналист спросил главу Белого дома, была ли на самом деле стычка между Рубио и Маском во время заседания кабинета министров. Трамп ответил отрицательно и тут же, в своей манере, перешёл в атаку, обвинив корреспондента телеканала в попытке раздуть сенсацию на пустом месте.

«Какое издание вы представляете?» — спросил американский лидер.

Репортёр сказал президенту название своего телеканала.

«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — сказал Трамп и сделал жест рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи.

Ранее сообщалось, что во время заседания правительства вспыхнул конфликт между Илоном Маском с одной стороны и госсекретарём Марко Рубио и министром транспорта Шоном Даффи — с другой. Госсекретаря предприниматель, миллиардер, а теперь ещё и государственный деятель обвинил в том, что тот никого не уволил из своего секретариата. Даффи же Маск бомбардировал советами по поводу оборудования Федерального управления гражданской авиации. В ответ оппоненты обвинили главу DOGE во лжи.

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Игра Трампа в гольф обошлась американцам в 18,2 миллиона долларов
09 марта 2025, 05:45

Фото: iStock/Somchai Sookkasem

Затраты на поездки американского президента Дональда Трампа для игры в гольф на его собственных полях во Флориде составили 18,2 миллиона долларов. Об этом пишет Huff Post.
«Стоимость гольф-выходных Трампа для налогоплательщиков достигла 18,2 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Как оказалось, все затраты на поездки президента оплачивались за счет бюджетных средств. Портал посчитал, что в течение первого срока на посту главы государства Трамп таким образом израсходовал порядка 151,5 миллиона долларов.

Для перемещений президента используются значительные государственные ресурсы. В их число входит самолет Air Force One, транспортировка автомобилей кортежа на военно-транспортных самолетах, а еще использование полицейских катеров и судов береговой охраны.

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Bild: ФРГ отказывается от военной сделки с США из-за решений Трампа по Украине
09 марта 2025, 05:24

Фото: iStock/3dmitry

В Германии рассматривается вопрос о разрыве соглашения с США о покупке 35 военных истребителей F-35A из-за решений американского президента Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет Bild.
«Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — цитирует издание слова экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

Опасения ФРГ связаны с тем, что техника может быть активизирована дистанционно, как в пусковых установках реактивных систем HIMARS, переданных Киеву. При этом вся Европа боится приостановки работы Вашингтоном своего оружия в Германии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп распорядился полностью прекратить все поставки вооружения Украине. Данное требование было выполнено Пентагоном 5 марта.

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Раскрыт состав украинской делегации для переговоров с США
Зеленский: на переговоры с США поедут Ермак, Палиса, Сибига и Умеров
09 марта 2025, 03:14

Фото: iStock/sandsun

Владимир Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии. Об этом глава киевского режима написал на своей странице в соцсети X.
«Следующую неделю я начну с визита в Саудовскую Аравию. <...> Украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу во вторник с американской командой. В состав украинской команды войдут Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса», — сообщил Зеленский.

Согласно заявлению, с представителями США встретятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Встреча по урегулированию украинского конфликта должна пройти 11 марта.

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США заблокировали в G7 создание структуры против «теневого флота» РФ
Bloomberg: США заблокировали в G7 создание структуры против «теневого флота» РФ
09 марта 2025, 02:49

Фото: iStock/Dikuch

США заблокировали в G7 инициативу о создании структуры, работа которой будет направлена на борьбу с «теневым флотом» России. Об этом пишет Bloomberg.
С соответствующим предложением выступила Канада, которая в этом году председательствует в G7. Страна выступила на создание структуры, которая будет бороться с российским «теневым флотом», а еще выявлять случаи обхода наложенных на РФ санкций. Штаты наложили право вето на инициативу, а также настаивают на смягчении формулировок относительно России.

К примеру, США предложили избегать упоминания санкций против России. При этом американская сторона выступила за ужесточении формулировок касающихся Китая.

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