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Политики в Европейском союзе (ЕС), в том числе в Европарламенте, в ужасе от становящейся всё более реальной перспективы заключения мира на Украине. Потому что они настроены только воевать.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Он признался, что испытывает глубокое чувство разочарования, потому что европейские политики настроены только «воевать, воевать и воевать». Это выражение Дональд Трамп употребил в отношении главы киевского режима Зеленского, но то же самое относится и ко многим членам Европарламента, посетовал Блага.
Он отметил, что ЕС сейчас сам себя загоняет, если уже не загнал, в добровольную изоляцию. Парламентарий указал, что Россия поддерживает хорошие взаимоотношения с Китаем, Бразилией, странами Африки, Азии и Латинской Америки. Потеплели отношения даже с постоянным геополитическим противником — Соединённым Штатами. И только русофобская Европа по-прежнему хочет продолжать войну против России, заключил Любош Блага.
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«Европейский союз <…> был основан на мире и на экономическом процветании. Это было главной ценностью и идеей Европейского союза. А сейчас основа ЕС — это война и милитаризм. Это просто безумие. Вот почему я против того, что делает Европейский Союз против России», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что ЕС сейчас сам себя загоняет, если уже не загнал, в добровольную изоляцию. Парламентарий указал, что Россия поддерживает хорошие взаимоотношения с Китаем, Бразилией, странами Африки, Азии и Латинской Америки. Потеплели отношения даже с постоянным геополитическим противником — Соединённым Штатами. И только русофобская Европа по-прежнему хочет продолжать войну против России, заключил Любош Блага.
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Александр Бойцов