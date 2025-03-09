Германия отказывается от военного контракта с США из-за риска повторить судьбу Украины

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В Германии рассматривается вопрос о разрыве соглашения с США о покупке 35 военных истребителей F-35A из-за решений американского президента Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет Bild.
«Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — цитирует издание слова экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.
Опасения ФРГ связаны с тем, что техника может быть активизирована дистанционно, как в пусковых установках реактивных систем HIMARS, переданных Киеву. При этом вся Европа боится приостановки работы Вашингтоном своего оружия в Германии.
Напомним, что президент США Дональд Трамп распорядился полностью прекратить все поставки вооружения Украине. Данное требование было выполнено Пентагоном 5 марта.
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