Депутат ЕП Педичини возмутился словами Зеленского о визах «поклонникам Путина»

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Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии за разъяснениями по поводу требований к итальянским властям президента Украины Владимира Зеленского аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны.
По его мнению, такие заявления могут считаться «попыткой запугать и косвенно угрожать» людям в Италии, которые проявляют несогласие с госполитикой в вопросе конфликта на Украине.
Кроме того, возмущения у европейских, в частности французских, политиков вызвало и интервью президента Франции Эммануэля Макрона. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Le Figaro, лидер «Республиканцев» Эрика Сьотти заявила, что слова лидера содержат цинизм и вызывают тревогу за местных жителей.
До этого стало известно о том, что европейские лидеры обеспокоены тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.
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«Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми?» — приводит RT слова Педичини.
До этого стало известно о том, что европейские лидеры обеспокоены тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.
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Мелисса Тимофеева