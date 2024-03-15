Financial Times: Разногласия Макрона и Шольца могут пошатнуть единство Евросоюза

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Европейские лидеры обеспокоены тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство, сообщает газета Financial Times.
Напряжённость в отношениях между Шольцем и Макроном стала настолько велика, что уже является предметом общественной дискуссии. Лидеры европейских стран высказывают опасение в адрес этого конфликта, остерегаясь, что он повлечет за собой разлад в Евросоюзе.
В последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.
Его слова про отправку на Украину войск НАТО раскритиковал Генсек Североатлантического альянса Столтенберг, порекомендовав президенту Франции советоваться с членами альянса прежде, чем делать подобные высказывания. Однако Макрон не сдается и не исключает отправки в Одессу военнослужащих французской армии для помощи ВСУ.
Канцлер Германии Олаф Шольц занимает противоположную Макрону позицию. Ранее он озвучил, что не будет отправлять ракеты Taurus Киеву, поскольку это, по его словам, может встревожить президента России до такой степени, что тот незамедлительно примет ответные меры в отношении Германии. Он также высказал опасение, что ВСУ могут ударить ракетами Taurus по Кремлю.
Политические эксперты утверждают, что противостояние Макрона и Шольца совсем не выгодно Украине и Евросоюзу в целом.
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В последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц занимает противоположную Макрону позицию. Ранее он озвучил, что не будет отправлять ракеты Taurus Киеву, поскольку это, по его словам, может встревожить президента России до такой степени, что тот незамедлительно примет ответные меры в отношении Германии. Он также высказал опасение, что ВСУ могут ударить ракетами Taurus по Кремлю.
Политические эксперты утверждают, что противостояние Макрона и Шольца совсем не выгодно Украине и Евросоюзу в целом.
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Мария Федоровцева