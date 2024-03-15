Кличко призвал дать Украине возможность смещения Зеленского

Если в ходе конфликта был уволен бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и президента Владимира Зеленского на выборах. Такое заявление в интервью немецкому изданию Focus сделал боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.
Он подчеркнул, что смена главкома армии открыла возможность сменять любого политика, включая президента.
Кличко заявил, что ему «жаль» увольнения Залужного и назначения его послом.
При этом спортсмен добавил, что на Украине, несмотря на текущий конфликт, есть возможность проведения выборов путём дистанционного голосования.
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Кличко заявил, что ему «жаль» увольнения Залужного и назначения его послом.
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Анастасия Чинкова