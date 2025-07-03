Депутат Европарламента назвал дату обсуждения вотума недоверия фон дер Ляйен
Европарламент намерен поднять вопрос о вотуме недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в понедельник, 7 июля. Само голосование пройдёт 10 июля. Об этом сообщил румынский депутат Европейского парламента Георге Пиперя. Он является инициатором вотума недоверия.
Поводом для голосования стал скандал, связанный с закупками вакцин у компании Pfizer во время пандемии COVID-19. До этого суд ЕС вынес решение по делу фон дер Ляйен. Главу Еврокомиссии признали ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах.
Также известно, что Пипереа заручился поддержкой депутатов от Европейской народной партии, членом которой является фон дер Ляйен.
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