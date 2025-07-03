Турецкое СМИ Türkiye Today обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану

03 июля 2025, 09:08

Владимир Соловьев (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Турецкое информационное агентство Türkiye Today обвинило российского телеведущего Владимира Соловьева в угрозах в адрес Азербайджана. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.





Поводом послужили слова Соловьева об обострении отношений Москвы и Баку, которые прозвучали 30 июня в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В материале их назвали «резким предупреждением».

«Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном и предупредил, что последние действия Баку могут вылиться в большую сторону с Москвой», — говорится в статье.

«Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре. Я уверен, что ни один здравомыслящий человек, проживающий на территории Азербайджана, не клюнул бы на такую глупость».

«Желаете воевать? Я уверен, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет», — добавил Соловьев.