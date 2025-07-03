Турецкое СМИ Türkiye Today обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану
Турецкое информационное агентство Türkiye Today обвинило российского телеведущего Владимира Соловьева в угрозах в адрес Азербайджана. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.
Поводом послужили слова Соловьева об обострении отношений Москвы и Баку, которые прозвучали 30 июня в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В материале их назвали «резким предупреждением».
«Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном и предупредил, что последние действия Баку могут вылиться в большую сторону с Москвой», — говорится в статье.Турецкие журналисты посчитали, что Соловьев намекнул на возможные экономические последствия в случае ухудшения отношений России и Азербайджана. В материале также приведена цитата ведущего:
«Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре. Я уверен, что ни один здравомыслящий человек, проживающий на территории Азербайджана, не клюнул бы на такую глупость».Однако высказывание было неполным, а при переводе на английский язык его смысл исказили. На самом деле Соловьев говорил о том, что между государствами существуют быстрые связи, а сама соседняя республика получает значительные потоки из РФ.
«Желаете воевать? Я уверен, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет», — добавил Соловьев.Напряженность между странами появилась после задержания на Урале членов этнических группировок, подозреваемых в тяжких преступлениях. Кроме того, в столице соседней республики арестовали семь журналистов редакции Sputnik.