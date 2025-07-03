ЦРУ: Обама подставил Трампа докладом о вмешательстве России в выборы США
Бывший президент США Барак Обама подставил действующего лидера страны Дональда Трампа докладом о вмешательстве России в президентские выборы. Об этом заявил действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф в интервью для The New York Post.
Как отметил глава ведомства, Обама принял данное решение совместно сдиректорами национальной разведки США, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми. Доклад был выпущен с целью подставить Трампа и получить выгоду для демократической партии страны.
По итогу первые два года президентства Трампа прошли под эгидой этого доклада. Одной из его целей являлось и то, что данный документ никто не мог подставить под сомнение, так как его засекретили и повесили ярлык «российского сговора».
«Самая разрушительная вещь, которую можно сделать с разведкой — это использовать ее в качестве оружия для получения одной политической партией выгоды над другой», — сказал Рэтклифф.
Глава ЦРУ отметил, что Трамп не совершал тех действий, в которых его обвинили в докладе.
Напомним, что скандал о вмешательстве России в президентские выборы в США начался в 2016 году. После в ЦРУ признали нарушения в докладе о данном факте и отметили, что эта информация могла распространяться для политической выгоды.