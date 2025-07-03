03 июля 2025, 02:03

Барак Обама (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент США Барак Обама подставил действующего лидера страны Дональда Трампа докладом о вмешательстве России в президентские выборы. Об этом заявил действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф в интервью для The New York Post.





Как отметил глава ведомства, Обама принял данное решение совместно сдиректорами национальной разведки США, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми. Доклад был выпущен с целью подставить Трампа и получить выгоду для демократической партии страны.



По итогу первые два года президентства Трампа прошли под эгидой этого доклада. Одной из его целей являлось и то, что данный документ никто не мог подставить под сомнение, так как его засекретили и повесили ярлык «российского сговора».





«Самая разрушительная вещь, которую можно сделать с разведкой — это использовать ее в качестве оружия для получения одной политической партией выгоды над другой», — сказал Рэтклифф.